Bekijk hier hoe Phil Foden het record van Wayne Rooney verbrak

Dinsdag, 6 april 2021 om 23:52 • Laatste update: 00:12

Manchester City heeft dinsdagavond een goede uitgangspositie overgehouden aan de thuiswedstrijd tegen Borussia Dortmund. De ploeg van Josep Guardiola kreeg in de slotfase een tegenslag te verwerken door de gelijkmaker van Marco Reus, maar Phil Foden redde the Citizens in de negentigste minuut met de winnende treffer: 2-1. Bekijk hieronder de samenvatting van het duel in het Etihad Stadium.

Foden brak met zijn doelpunt een record. De aanvallende middenvelder is met zijn 20 jaar en 313 dagen de jongste Engelse maker van een winnend doelpunt in de negentigste minuut in de Champions League. Het vorige record stond op naam van Wayne Rooney, die 21 jaar en 182 dagen was toen hij Manchester United in de slotminuut aan de winst hielp tegen AC Milan in april 2007 (3-2).