Real Madrid zet tegen Liverpool eerste stap richting halve finale

Dinsdag, 6 april 2021 om 22:51 • Dominic Mostert • Laatste update: 22:56

Real Madrid heeft dinsdagavond een eerste stap gezet richting de halve finale van de Champions League. In Estadio Alfredo Di Stéfano was de ploeg van Zinédine Zidane dankzij een dubbelslag van Vinícius Júnior en een treffer van Marco Asensio met 3-1 te sterk voor Liverpool, dat volgende week woensdag dus voor een zware opgave staat. Namens de regerend kampioen van Engeland kwam Mohamed Salah tot scoren.

Toen Real Madrid na 36 minuten de 2-0 maakte, was de balans vrij helder: acht doelpogingen voor Real Madrid, nul voor Liverpool; drie schoten op doel, nul voor Liverpool. Het balbezit was vrij evenredig verdeeld - 52 om 48 procent - maar Liverpool kwam niet in het eigen spel. In de eerste twintig minuten wisten de bezoekers de aanvalsdrang van Real Madrid nog vrij goed te beheersen, maar in de eigen opbouw was de passing ondermaats. De grootste fout van de eerste helft werd voorafgaand aan de 2-0 gemaakt door Trent-Alexander Arnold. Na een lange bal van Toni Kroos wilde de rechtsback de bal terugkoppen richting doelman Alisson Becker, maar de kopbal was te kort. Asensio kon tussenbeide komen, wipte de bal over Alisson en gaf vlak voor de doellijn het laatste zetje.

Vlak voor het doelpunt had Lucas Vázquez een overtreding begaan op Sadio Mané, toen een lange bal vanaf de rechterflank op weg was naar de aanvaller. Het moment werd niet als onreglementair beoordeeld door arbiter Felix Brych, waarna de uitbraak van Real leidde tot de 2-0. Negen minuten eerder was de thuisploeg op voorsprong gekomen. Een afgemeten lange bal van Toni Kroos, van halverwege de eigen helft, lanceerde Júnior. De aanvaller van Real Madrid nam de bal tussen Nathaniel Phillips en Alexander-Arnold op de borst aan, stormde af op Alisson en maakte vervolgens geen fout. Vinícius kreeg in de openingsfase al een kopkans, terwijl een inzet van Karim Benzema in de handen van Alisson was beland; het was duidelijk dat Real in de eerste helft het overwicht had.

De onvrede bij trainer Jürgen Klopp kwam tot uiting in een vroege wissel: Naby Keïta maakte na 41 minuten plaats voor Thiago Alcántara. In de tweede helft kwam Liverpool al gauw op 2-1. Georginio Wijnaldum combineerde aan de rechterflank met Salah, ontweek de tackle van Casemiro en bediende Diogo Jota aan zijn linkerzijde. Die wilde vanbinnen het strafschopgebied schieten, maar door een aanraking van Luka Modric viel de bal voor de voeten van Salah, die van dichtbij afrondde. Iets minder dan een kwartier later vergrootte Real de marge weer naar twee goals. Benzema bediende Modric, die het strafschopgebied betrad en een strakke pass verstuurde richting Vinícius; de Braziliaan schoot rond de strafschopstip laag raak in de rechterhoek, hoewel de bal houdbaar leek voor Alisson.

Liverpool kon een extra uitdoelpunt erg goed gebruiken, maar bleef slordig spelen. Alisson voorkwam met een redding in de korte hoek dat Benzema de score nog verder uitbreidde voor Real, maar zelf kwam Liverpool er nauwelijks aan te pas. Real hield de bal lang in de ploeg, door rond te tikken en geduldig op zoek te gaan naar een opening. Het duurde lang voordat Klopp opnieuw wisselde: negen minuten voor tijd kwamen Roberto Firmino en Xherdan Shaqiri binnen de lijnen. Aan het spelbeeld veranderd niet veel meer. De spelers van Liverpool hadden moeite om elkaar te bereiken en creëerden zodoende nauwelijks uitgespeelde kansen. Real speelde evenmin groots, maar heeft wel een goede uitgangspositie voor volgende week.