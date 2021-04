Basisplaats voor Wijnaldum; Zidane stelt extra aanvaller op

Dinsdag, 6 april 2021 om 20:02 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 20:09

Georginio Wijnaldum begint dinsdagavond als aanvoerder van Liverpool aan de kwartfinalewedstrijd in de Champions League op bezoek bij Real Madrid. De dertigjarige middenvelder moest het zaterdag tegen Arsenal doen met een korte invalbeurt, maar keert terug in het basiselftal van manager Jürgen Klopp. De aftrap is om 21.00 uur en de wedstrijd is live te zien op Voetbalzone.

Opvallend is verder dat Diogo Jota een basisplaats heeft ten faveure van Roberto Firmino, die op de bank zit. Jota speelt in de punt van de aanval, met om hem heen de vleugelaanvallers Mohamed Salah en Sadio Mané. Op het middenveld is Naby Keïta de vervanger van Thiago Alcántara. Naast Wijnaldum staat ook Fabinho opgesteld op het middenveld. De defensie van Liverpool blijft volledig intact: Alisson Becker staat op doel, met van links naar rechts Andy Robertson, Ozan Kabak, Nathaniel Phillips en Trent Alexander-Arnold voor hem.

Bij Real Madrid valt op dat trainer Zinédine Zidane kiest voor drie aanvallers. De Fransman opteert de laatste weken vaker voor afwijkende systemen met daarin twee spitsen, maar bedient centrumaanvaller Karim Benzema nu met Vinícius Júnior en Marco Asensio van twee vleugelspitsen. Verder keert Toni Kroos, zaterdag tegen Eibar (2-0 zege) nog invaller, terug als basisspeler. De Duitser vormt een middenveld met Casemiro en Luka Modric.

Real Madrid moet het tegen Liverpool doen zonder de vaste centrumverdedigers Sergio Ramos (spierblessure) en Raphael Varane (coronabesmetting), waardoor het hart van de verdediging wordt gevormd door Éder Militão en Nacho. De backposities worden bezet door Lucas Vázquez en Ferland Mendy, terwijl Thibaut Courtois het doel verdedigt.

Opstelling Real Madrid: Courtois; Vázquez, Militão, Nacho, Mendy; Casemiro, Modric, Kroos; Asensio, Vinícius, Benzema

Opstelling Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Phillips, Kabak, Robertson; Fabinho, Wijnaldum, Keïta; Salah, Mané, Jota