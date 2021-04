PSV en Ajax zitten vol vragen na besluit over fans: ‘Geen enkel overleg geweest’

Dinsdag, 6 april 2021 om 19:41 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 20:24

PSV en Ajax werden compleet verrast door de berichtgeving dat er in de dertigste speelronde van de Eredivisie publiek toegelaten mag worden. Bij PSV - FC Groningen mogen op zaterdag 24 april 4.000 toeschouwers aanwezig zijn, terwijl Ajax - AZ een dag later toegankelijk wordt voor 7.500 supporters. Hoe de clubs dat precies moeten organiseren, is nog volstrekt onduidelijk.

"Vooropgesteld, het is hartstikke mooi dat het weer kan. Alleen is er voorafgaand aan dit besluit geen enkel overleg met ons geweest, dus op dit moment is weinig te zeggen hoe we het gaan organiseren", zegt een verbijsterde commercieel directeur Frans Janssen van PSV tegenover het Eindhovens Dagblad. "Daarop zijn we gewoon nog niet voorbereid, moet ik in alle eerlijkheid zeggen."

"Wij werden vanmiddag compleet overvallen door het bericht", aldus Janssen, die vol vragen zit. "We hebben bijvoorbeeld gelezen dat mensen maximaal 24 uur van tevoren getest moeten zijn, maar het is onduidelijk wie daarvoor nou verantwoordelijk is en wie daarop toeziet. Wordt dat de KNVB? Is het PSV zelf? Wie we van onze supporters kunnen uitnodigen, weet ik nog helemaal niet. We hebben 26.000 seizoenkaarthouders, die we allemaal enorm waarderen. Of er bijvoorbeeld bubbels zijn in het stadion weten we ook niet."

Ook vraagt PSV zich af hoe omgegaan wordt met de avondklok na de wedstrijd tegen FC Groningen. De aftrap staat gepland om 20.00 uur, terwijl de avondklok zoals het er nu voor staat vanaf 22.00 uur van kracht is. "Het lijkt erop dat dit heel snel is besloten, waarbij de clubs nog niet geïnformeerd zijn", zegt Janssen.

Ajax laat weten eveneens overrompeld te zijn door het overheidsbesluit. "Ajax is verrast door de berichtgeving omtrent het spelen met publiek vanaf speelronde dertig", schrijven de Amsterdammers op Twitter. "Naar de voorwaarden moet nog worden gekeken. Op dit moment is er nog geen concretere informatie beschikbaar voor onze seizoenkaarthouders."