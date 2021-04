Bayern moet extra basisspeler missen tegen PSG vanwege corona

Dinsdag, 6 april 2021 om 19:11 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 19:32

Een nieuwe tegenvaller voor Bayern München in aanloop naar het tweeluik in de kwartfinale van de Champions League tegen Paris Saint-Germain: Serge Gnabry heeft positief getest op het coronavirus en moet beide wedstrijden tegen de Fransen aan zich voorbij laten gaan, zo meldt der Rekordmeister op zijn website. Gnabry verkeert in goede gezondheid en is in zelfisolatie gegaan.

De coronabesmetting van Gnabry is een streep door de rekening van Hansi Flick, die de 25-jarige aanvaller volgens Duitse media zag als vervanger van Robert Lewandowski. De clubtopscorer van Bayern heeft vorige week een knieblessure opgelopen bij het nationale elftal van Polen en is naar verwachting nog drie weken uitgeschakeld. Mogelijk kiest Flick in de spits voor Maxim Choupo-Moting, die daar zaterdag tegen RB Leipzig (0-1 zege) ook speelde. Ook het doorschuiven van nummer tien Thomas Müller naar de punt van de aanval is een optie.

Bayern moet verder ook Marc Roca missen, die zondag op de training een blessure opliep. Ook Paris Saint-Germain heeft last van het coronavirus. Aan de zijde van de Parijzenaren zijn Marco Verratti en Alessandro Florenzi afwezig vanwege een positieve pcr-test. Verder is Leandro Paredes geschorst voor het treffen met Bayern, dat woensdag om 21.00 uur begint.