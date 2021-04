Teun Koopmeiners komt goed weg met schorsing voor charge op Pavlidis

Dinsdag, 6 april 2021 om 18:42 • Jeroen van Poppel

Teun Koopmeiners moet één wedstrijd toekijken vanwege zijn rode kaart tegen Willem II. De aanvoerder van AZ komt zo goed weg, want hij kan daardoor op zondag 25 april meedoen aan de topper tegen Ajax. Koopmeiners mist alleen het thuisduel komende zaterdag met Sparta Rotterdam. Daarnaast heeft hij een voorwaardelijke schorsing van één wedstrijd opgelegd gekregen. AZ en Koopmeiners zijn daarmee akkoord gegaan.

Koopmeiners speelde tegen Willem II in de vijfde minuut de bal te ver voor zich uit. In een poging dat te herstellen kwam hij hard in op de enkel van Vangelis Pavlidis, die dubbelklapte. Scheidsrechter Kevin Blom toonde direct rood. "Het was een heel ongelukkig moment", zei Koopmeiners er achteraf over tegen ESPN. "Ik wilde mijn voet ervoor zetten en de bal raken. Het was totaal niet mijn intentie om hem zo vies te raken. Hij was net wat eerder."

"Ik ben al in de beweging en mijn voet is al in de lucht, dus ik kan eigenlijk geen kant meer op. Ik raak hem heel pijnlijk, maar laat duidelijk zijn dat het totaal niet mijn intentie was om door zijn enkel te gaan", vervolgt Koopmeiners, die zijn eerste rode kaart in 111 competitieduels ontving. De middenvelder vreesde op dat moment de wedstrijd tegen Ajax te moeten missen. "Daarom wil ik ook duidelijk maken dat het totaal niet mijn intentie was om een vieze overtreding te maken. Ik begrijp dat ik hem op een vervelende manier raak, maar het is geen doodschop; het is heel ongelukkig."