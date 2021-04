Barcelona start koude oorlog met afbeelding De Jong bij Santiago Bernabéu

Dinsdag, 6 april 2021 om 18:15 • Rian Rosendaal

De koude oorlog voorafgaand aan de kraker tussen Real Madrid en Barcelona is reeds begonnen. Niet ver van het Santiago Bernabéu prijkt namelijk een afbeelding van de Barcelona-spelers Frenkie de Jong en Pedri met daarbij de tekst 'Ganas De Clásico', wat zoiets betekent als 'Ik kan niet wachten op de Clásico'. Real en Barcelona treffen elkaar zaterdagavond in Madrid. Het eerste fluitsignaal in de Spaanse hoofdstad klinkt om 21.00 uur.

Het is overigens niet de eerste keer dat Barcelona een billboard gebruikt in de buurt van het stadion van Real. In december vorig jaar gebruikte Joan Laporta namelijk de advertentieruimte in de nabijheid van het onderkomen om aandacht te vragen voor zijn verkiezingscampagne. 'Ik kijk ernaar uit om je weer te zien', zo luidde de boodschap van de in maart gekozen voorzitter van de Catalaanse grootmacht. Drie maanden later slaagt men er dus weer in om de boel op scherp te zetten bij de eeuwige rivaal uit Madrid.

Real en Barcelona treffen elkaar zaterdag overigens niet in het Santiago Bernabéu. Vanwege de coronacrisis, het feit dat er geen bezoekers welkom zijn bij thuiswedstrijden en een renovatie wijkt het elftal van trainer Zinédine Zidane dit seizoen uit naar het Alfredo Di Stéfano op het eigen trainingscomplex. Voor beide grootmachten zijn de belangen nogal groot, want zowel Real als Barcelona vecht nog om de landstitel. Met nog negen duels te gaan staat de formatie van Ronald Koeman tweede, met een punt achterstand op koploper Atlético Madrid. Real volgt op drie punten.van de stadsgenoot.