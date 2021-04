Mogelijke kampioenswedstrijd van Ajax met 7500 supporters

Dinsdag, 6 april 2021 om 18:05 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 18:35

Bij de volledige dertigste speelronde wordt publiek toegelaten bij wedstrijden uit de Eredivisie, zo bevestigen diverse Nederlandse media in navolging van wat Chris Woerts maandag al zei in Veronica Inside. Het toelaten van publiek maakt onderdeel uit van een grootschalige pilot van de overheid om met gebruik van toegangstesten de samenleving weer te openen. Fans mogen binnen op voorwaarde dat ze een negatieve coronatest kunnen laten zien.

Op zondag 25 april staat de wedstrijd tussen Ajax en AZ op het programma. Daarbij zijn 7500 supporters welkom in de Johan Cruijff ArenA. Het is mogelijk dat Ajax kampioen wordt in dat duel. Bij Feyenoord tegen Vitesse op dezelfde dag zijn 6500 toeschouwers welkom in De Kuip, terwijl bij PSV tegen FC Groningen een dag eerder een publiek van 4000 man welkom is.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De bekerfinale tussen Ajax en Vitesse op zondag 18 april, een week eerder dus, is nog zonder publiek. Wel mogen beide clubs hun eigen stadion openstellen om fans op grote schermen te laten kijken naar de finale. In de Johan Cruijff ArenA gaat het die dag om 5000 supporters, in de GelreDome van Vitesse zijn 3000 fans welkom.

Woerts zei maandag in Veronica Inside dat het gaat om wedstrijden 'vanaf' speelronde dertig, maar daarover bestaat onduidelijkheid. Voorlopig lijkt het erop dat het alléén gaat om de dertigste speelronde. Of er ook publiek welkom is vanaf speelronde 31, is vooralsnog onduidelijk.

In hetzelfde weekend van april wordt in de Keuken Kampioen Divisie de 36ste speelronde afgewerkt. Ook daarbij mag publiek aanwezig zijn.

De wedstrijden in speelronde 30