Feyenoord ‘zet vol in op Amerikanen’ en hoopt op bedrag van 130 miljoen

Dinsdag, 6 april 2021 om 17:20 • Rian Rosendaal

Feyenoord blijft doorzoeken naar externe investeerders, zo weet clubwatcher Martijn Krabbendam dinsdag te melden in de podcast van Voetbal International. Er zijn momenteel geen concrete gesprekken gaande, maar desondanks hoopt de leiding op De Kuip op termijn een deal te sluiten voor circa 130 miljoen euro met een investeringsgroep uit de Verenigde Staten. Feyenoord weigerde onlangs nog een bedrag van vijftig miljoen euro van de Rotterdamse miljardair Aat van Herk, die met zijn vermogen in de Quote 500 staat.

"Ze zetten vol in op Amerikanen", doelt Krabbendam op de wens van het bestuur van Feyenoord om in zee te gaan met investeerders van buitenaf. "Het was de bedoeling dat ze in het voorjaar weer naar Amerika zouden gaan, om zo een investeerder te vinden van 130 miljoen euro." Het is niet de eerste keer dat Feyenoord, net als veel clubs behoorlijk getroffen door de coronacrisis, in verband wordt gebracht met investeerders uit Amerika. "Ze zijn er van de zomer al geweest, die Amerikanen. Maar het lukt steeds maar niet."

Krabbendam zet overigens vraagtekens bij de ambitie van Feyenoord om een investeringsgroep uit een ver land naar De Kuip te lokken. "Ik vraag me ook eerlijk af: als je 130 miljoen in Feyenoord steekt, wat krijg je ervoor terug?", plaatst de Feyenoord-watcher een kritische kanttekening. "Ik denk dat eerst de reorganisatie van de jeugdopleiding en een nieuwe structuur ingevuld zullen moeten worden. Ik denk dat dan pas een investeerder zal instappen bij Feyenoord. En misschien is die investeerder ook wel gelieerd aan dat Sportsology."

Het Engelse bedrijf waar Krabbendam naar verwijst is door technisch directeur Frank Arnesen benaderd om de gehele organisatie van Feyenoord grondig door te lichten. "Dus Arnesen gaat eerst de structuur invulling geven. En dan heeft hij misschien ergens nog wel een contactje, dat hij zegt: 'Nou, het is nu zo voor elkaar qua organisatie, ik kan er nu wel wat geld inpompen'. Maar voorlopig is er nog niets", aldus Krabbendam.

Het bedrag van vijftig miljoen euro van Van Herk werd in mei vorig jaar aangeboden aan Feyenoord, zo blijkt uit een presentatie die circuleert bij de Vrienden van Feyenoord en onlangs in handen kwam van Voetbal International. Van Herk bood vijftig miljoen euro aan de Eredivisionist om De Kuip weer in eigen handen te krijgen. Het stadion is door Feyenoord onderpand ingezet voor een overbruggingsfinanciering van Goldman Sachs, waar Feyenoord zich met het geld uit zou kunnen kopen.

Van Herk hoefde met nadruk geen aandelen of zeggenschap terug voor het geld, maar eiste wel dat Feyenoord het stadion ermee zou terugkopen. Het geld dat dan nog over zou blijven, zou de club mogen gebruiken om de selectie mee te versterken en om achterstallig onderhoud van het stadion aan te pakken. Van Herk ziet geen heil in de bouw van een nieuw stadion voor Feyenoord, iets dat door de miljardair eerder 'een kansloos project' werd genoemd. Ook zou Van Herk willen voorkomen dat Feyenoord in Amerikaanse handen valt, waarover al tijden geruchten gaan. De berichtgeving werd aan Voetbal International bevestigd door een van de personen die aanwezig was bij de presentatie van de aanbieding. De anonieme aanwezige bevestigde tevens dat Mark Koevermans, de algemeen directeur van Feyenoord, daarbij was.