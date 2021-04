Voormalig Feyenoorder ontslagen na uitspraken over homo's en migratie

Dinsdag, 6 april 2021 om 18:37 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 18:47

Keeperstrainer Zsolt Petry is door Hertha BSC per direct op straat gezet, zo maakt de Berlijnse club dinsdag wereldkundig via de clubwebsite. De voormalig speler van Feyenoord, die in het seizoen 1997/98 het shirt van de Rotterdammers droeg, liet zich in een interview met Magyar Nemzet negatief uit over homo's en migratie. Uitspraken die niet in lijn lagen met de normen en waarden van Hertha, zo gaf de club aan in de ontslagverklaring.

Petry reageerde tegenover bovengenoemd medium, een Hongaars rechts-conservatief dagblad, op uitspraken die landgenoot en doelman Peter Gulacsi van RB Leipzig eerder dit jaar deed over homofobie. "Ik heb meer dan veertien jaar in het buitenland gewoond en ik heb veel verschillende mensen ontmoet", begon Gulacsi zijn betoog over homoacceptatie. "Zowel in mijn persoonlijke leven als op het werk. Mensen van verschillende nationaliteiten, culturen, religies en levensfilosofieën. Het belangrijkste is liefde en tolerantie voor anderen. Een ieder heeft recht op gelijkheid."

In die woorden kon Petry zich niet vinden. De keeperstrainer zegt niet te begrijpen waarom zijn Hongaarse landgenoot zich inzet voor de acceptatie van homoseksuelen, travestieten en mensen met andere genderidentiteit. "Ik begrijp niet hoe Europa moreel zo diep kan zinken als nu", liet Petry zijn licht over het onderwerp schijnen. "Europa is een christelijk continent. Ik zie de morele neergang die het continent overstroomt niet graag. Maar als je niet van migratie houdt ben je voor liberalen meteen een racist."

Hertha kreeg lucht van de door Petry gedane uitspraken en besloot de keeperstrainer daarop te ontslaan. "Hertha BSC heeft het Charter of Diversity ondertekend en promoot als vereniging actieve waarden als diversiteit en tolerantie, omdat deze waarden voor ons belangrijk zijn", valt te lezen op de website van de club. "De gedane uitspraken komen niet overeen met de waarden die bij onze club gelden”, aldus Carsten Schmidt, voorzitter van de raad van bestuur. "Ik benadruk dat ik homofoob noch een vreemdelingenhater ben", vertelt Petry in een reactie. "Ook betreur ik mijn uitspraken over vreemdelingenpolitiek en ik bied mijn excuses aan aan alle mensen die hier hun toevlucht hebben gezocht en die ik hiermee beledigd heb.”

Hongarije staat bekend als een land waar homoacceptatie niet zo ver gaat als in andere Europese landen. In december 2020 nam het Hongaarse parlement een wet aan die de adoptie van kinderen door koppels van hetzelfde geslacht verbood. Voorheen konden homostellen adopteren als een van de partners een kind adopteerde als alleenstaande ouder. Mensenrechtenorganisatie Amnesty International noemde de wetswijziging een nieuwe aanval op de Hongaarse niet-heterogemeenschap en sprak destijds van een zwarte dag voor de mensenrechten.