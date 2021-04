‘Champions League-opponent meldt zich bij Krasnodar voor Vilhena’

Dinsdag, 6 april 2021 om 16:51 • Rian Rosendaal • Laatste update: 16:57

Tonny Vilhena heeft de mogelijkheid om FK Krasnodar op korte termijn te verlaten. Het Russische medium Championat weet op basis van verschillende bronnen namelijk te melden dat de 26-jarige middenvelder op serieuze belangstelling kan rekenen van Stade Rennes, de huidige nummer zeven in Ligue 1. Er zou al gesproken zijn tussen beide clubs en er wordt in Rusland serieus rekening gehouden met een zomers vertrek van Vilhena.

Vilhena, die Feyenoord medio 2019 voor negen miljoen euro inruilde voor het avontuur bij Krasnodar, werd in maart door Championat ook al in verband gebracht met een voortijdig vertrek uit de Russische competitie. De middenvelder zou samen met zijn vader tot de conclusie zijn gekomen dat het tijd is voor een nieuwe club en een nieuwe werkomgeving. Tevens werd gemeld dat er al voorzichtige interesse was in Vilhena vanuit de grote Europese competities, zonder dat daarbij specifiek werd ingegaan op namen van clubs.

Het is nog niet bekend welke vraagprijs de leiding van Krasnodar hanteert voor Vilhena, wiens contract in Rusland doorloopt tot 30 juni 2024. In bijna twee jaar tijd kwam de controlerende middenvelder tot 59 wedstrijden (7 doelpunten en 7 assists) in het shirt van Krasnodar. Saillant detail is dat Vilhena dit seizoen in de groepsfase van de Champions League tweemaal uitkwam tegen Rennes. In beide wedstrijden (1-1 en 1-0 winst) deed de voormalig Feyenoorder negentig minuten mee. In de poulefase traden de Russen verder aan tegen Chelsea en Sevilla.

Vilhena, een vaste waarde op het middenveld van Krasnodar, kwam in deze jaargang in Rusland tot 29 duels (3 doelpunten en 4 assists) in alle competities. Het is niet duidelijk of de wens van Vilhena om Krasnodar te verlaten te maken heeft met het Nederlands elftal. De vijftienvoudig international van Oranje lijkt met het oog op het EK in ieder geval niet in beeld te zijn bij bondscoach Frank de Boer. De laatste keer dat hij speelminuten maakte als international was in het Nations League-duel met Duitsland (2-2) in november 2018. Een jaar later zat Vilhena voor de laatste keer bij de selectie van Oranje, dat destijds met 5-0 won van Estland.