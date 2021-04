Clubicoon komt met vernietigend oordeel over toekomst Chong bij Brugge

Dinsdag, 6 april 2021 om 15:58 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 16:05

Als het aan Gert Verheyen ligt keert Tahith Chong na dit seizoen terug bij Manchester United. De clubicoon van Club Brugge is allerminst te spreken over de prestaties van de aanvaller, die dit jaar wordt gehuurd van de Engelse grootmacht. volgens Verheyen is er dan ook geen enkele reden om Chong langer in Brugge te houden, zo schrijft hij in Het Nieuwsblad. Chong wordt door Brugge voor zes maanden gehuurd en keert in principe komende zomer terug richting Engeland.

Verheyen, die zelf 415 keer het shirt van Brugge droeg, blikt in een wekelijkse rubriek in het Vlaamse dagblad terug op het voetbalweekeinde. In de editie van maandag is hij keihard over het aandeel van Chong bij Brugge tot dusver. Chong begon zaterdag tegen KV Kortrijk (1-2 winst) aan de aftrap, maar wist niet te overtuigen. "Tahith Chong is een elegante speler", begint Verheyen nog positief. "Wat hij bij Club Brugge laat zien oogt mooi, maar als je kijkt waartoe zijn acties leiden, is de balans heel mager. Tegen een agressief Charleroi zette hij niet door, tegen een agressief Kortrijk evenmin. En ook in de eerste helft tegen AA Gent bracht hij vrijwel niets."

Chong is bij Brugge lang niet altijd verzekerd van een basisplek en werd door de club, in tegenstelling tot alle andere Nederlanders, zelfs niet ingeschreven voor deelname aan de Europa League. Verheyen ziet weinig rendement bij de Nederlander. "Wanneer rendeerde hij wel?", vraagt de clubicoon zich hardop af. "Tegen OH Leuven, Zulte Waregem en Waasland-Beveren. Wanneer het loopt en de ploeg veel sterker is dan de tegenstand. Eigenlijk zie je in hem te veel een speler voor de Onder-21 die nog de stap naar het mannenvoetbal moet zetten. Cijfers heeft hij evenmin. Zijn enige goal viel tegen Olsa Brakel."

De middenvelder staat dit seizoen in competitieverband op zes optredens, waarvan vijf keer als basisspeler. Chong is bij Brugge bezig aan zijn tweede periode als huurspeler, nadat hij vorig seizoen door United werd uitgeleend aan Werder Bremen. Als het aan Verheyen ligt, blijft het bij één seizoen in het Jan Breydelstadion. "Zijn prestaties zijn het niet waard om Chong nog langer te huren van Manchester United, laat staan om hem te kopen." Chong kwam bij United tot dusver tot vijf optredens. Het contract van de multifunctionele aanvaller loopt op Old Trafford door tot de zomer van 2022.