TOTO's tips: Hakim Ziyech hoopt op herhaling van hoogtepunt uit Ajax-tijd

Maandag, 26 april 2021 om 20:00 • Stefan Coerts • Laatste update: 17:51

De eerste Champions League-ontmoeting ooit tussen Real Madrid en Chelsea staat dinsdag op het programma en dat meteen in een halve finale. Real-trainer Zinédine Zidane weet als geen ander hoe hij zijn ploeg moet voorbereiden op dit soort grote wedstrijden. Hij kwam als trainer namelijk in veertien van de vijftien voorgaande knock-outwedstrijden in het kampioenenbal als winnaar uit de strijd, inclusief drie gewonnen finales. Zijn collega Thomas Tuchel heeft nog niet zo’n staat van dienst, maar heeft Chelsea in korte tijd haast onverslaanbaar gemaakt en verloor bovendien nog nooit van Real Madrid in de Champions League (één zege, drie remises). In samenwerking met TOTO blikken wij vooruit op dit heenduel in de halve finale van de Champions League.

Met een recordaantal van dertien eindzeges mag Real Madrid met recht een Champions League-expert genoemd worden. Na drie overwinningen op rij en het vertrek van Cristiano Ronaldo was de achtste finale twee keer op rij het eindstation. Dit jaar staat de Koninklijke weer in de halve finale en gaat men met vertrouwen het duel in. Real Madrid wist in vier van de laatste vijf halve finales in de Champions League door te stoten naar de finale, waarin de ploeg in vijf van de zes voorgaande keren werd uitgeschakeld. De ploeg van Zidane is goed bezig in eigen huis, getuige de laatste vier Champions League-wedstrijden in het Estadio Alfredo Di Stéfano die allemaal gewonnen werden. Real Madrid won voor het laatst tussen september 2015 en oktober 2016 meer opeenvolgende thuisduels op het hoogste Europese niveau (toen acht).

Chelsea heeft voor het eerst sinds het seizoen 2013/14 weer eens de halve finale van de Champions League bereikt. Destijds werd het uitgeschakeld door Atletico Madrid, stadsgenoot van aankomend tegenstander Real Madrid. Dit seizoen laat Chelsea onder Tuchel zien vooral verdedigend zeer sterk te zijn. In zeven van de laatste tien CL-duels werd de nul gehouden, waaronder in de laatste drie uitwedstrijden. Daardoor kan het de langste uitreeks zonder tegentreffer evenaren, die in het seizoen 2003/04 onder Claudio Ranieri werd neergezet. Als Édouard Mendy weer een clean sheet behaalt is Chelsea na Arsenal (2005/06), Manchester United (2010/11) en Juventus (2016/17) het vierde team dat in alle drie de uitduels van de knockout-fase van de CL de nul houdt. Mendy staat dan na tien wedstrijden in de Champions League op twee tegentreffers, een evenaring van het record van Keylor Navas (tussen 2014 en 2016 voor Real Madrid).

Degene die denkt aan Hakim Ziyech tegen Real Madrid, denkt onherroepelijk terug aan 5 maart 2019, de dag waarop Ajax Real in Madrid met 1-4 versloeg. Ziyech verzorgde toen de openingstreffer, terwijl hij in dat seizoen ook in Amsterdam al scoorde tegen de Spaanse grootmacht. De huidige Chelsea-aanvaller was direct betrokken bij zes goals in zeven basisplaatsen in de knock-outfase van de Champions League (vier goals, twee assists), waaronder een goal tegen Atletico Madrid gedurende zijn laatste basisplaats. Ziyech liet in de andere halve finale van Chelsea, die in de FA Cup tegen Manchester City afgelopen week, zien geen last van plankenkoorts te hebben. Hakim Ziyech maakte de enige treffer van de wedstrijd, werd matchwinner, en schoot Chelsea naar de finale.

