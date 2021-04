TOTO's tips: Dit is het gevaar waar Ajax rekening mee moet houden tegen AZ

Zaterdag, 24 april 2021 om 13:00 • Stefan Coerts • Laatste update: 12:52

De titelaspiraties zullen bij Ajax, ondanks het gelijke spel tegen FC Utrecht afgelopen donderdag, nog steeds ongekend hoog zijn. De 35e landstitel nadert, maar Ajax heeft het niet meer in eigen hand. Datzelfde geldt voor AZ in de strijd om plek twee, maar de Alkmaarders lijken in een betere vorm te verkeren dan concurrent PSV. Een wedstrijd met enorme belangen voor beide ploegen, waar wij in samenwerking met TOTO met groot enthousiasme op vooruit blikken.

Ajax kan de eerste ploeg worden die de Eredivisie wint met nog vier speelronden te gaan sinds PSV in 2004/05, de Amsterdammers lukten dat zelf één keer eerder (in 1997/98 met nog vijf speelronden te gaan). Dan moet PSV thuis tegen FC Groningen wel punten laten liggen en dient het zelf te winnen van AZ, iets wat dit seizoen al twee lukte. In januari was Ajax met 0-1 en 0-3 te sterk voor AZ in Alkmaar: de eerste keer in de strijd om de TOTO KNVB Beker en vervolgens in competitieverband. Erik ten Hag lijkt dus de sleutel gevonden te hebben om de ploeg van Pascal Jansen te kraken, na drie nederlagen op rij. In de twee onderlinge ontmoetingen van dit seizoen noteerde Ajax vijftien schoten op doel en AZ kwam in deze twee duels in totaal tot slechts vijf schoten tussen de palen. De voortekenen zijn de Amsterdammers goed gezind, komt dat zondag ook tot uiting?

Speel jij nog niet mee met TOTO? Maak hier een account aan en voorspel het kampioenschap van Ajax!

AZ won de laatste vier competitieduels, terwijl geen enkele andere Eredivisie-ploeg momenteel op meer dan twee zeges op rij staat. Het momentum lijkt dus zeker te liggen bij AZ, dat in een hevige strijd om de tweede plek is verwikkeld met PSV. Daarbij wonnen de Alkmaarders negen van de laatste tien Eredivisie-duels met de traditionele top drie (één nederlaag), waarvan vier van de vijf dit seizoen. AZ pakte alleen in 1980/81 meer punten tegen Ajax, Feyenoord en PSV (vijftien, omgerekend naar driepuntensysteem) dan dit seizoen (twaalf). Een mooie bijkomstigheid voor AZ, is dat het Ajax in drie van de laatste vier Eredivisie-ontmoetingen van scoren wist af te houden. De Amsterdammers scoren in april niet gemakkelijk (acht goals in zes wedstrijden), breekt dat de ploeg op tegen het verdedigend sterke AZ?

Houdt AZ het doel schoon tegen Ajax? Klik dan hier voor de quotering.

AZ-spits Myron Boadu maakte acht van zijn twaalf competitiedoelpunten dit seizoen na de winterstop. Vijf van deze treffers kwamen in duels met ploegen uit de traditionele top drie, iets wat hij daarvoor ook al vijf keer deed. Boadu is daarmee de derde speler ooit met minstens tien Eredivisie-doelpunten tegen de traditionele top-drie voor zijn 21e verjaardag, na Ronald Koeman (elf) en Arnold Bruggink (tien). In zijn drie competitieduels met Ajax scoorde Boadu twee keer, waaronder één doelpunt vorig seizoen. Alleen tegen Feyenoord scoorde Boadu vaker in de Eredivisie (zes keer) dan tegen Ajax (twee goals). Tel daarbij op dat AZ dit Eredivisie-seizoen van alle ploegen de minste schoten nodig heeft voor een treffer (zes schoten, een doelpunt) en weet dat ze levensgevaarlijk kunnen zijn voor de titelaspiraties van Ajax.

Is Myron Boadu zondag weer trefzeker in de Johan Cruijff Arena? Bekijk hier de quotering!

Let op: speel bewust, 18+