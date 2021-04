TOTO's tips: De bekerstrijd tussen Ajax en Vitesse barst los in De Kuip

Zaterdag, 17 april 2021 om 14:00 • Stefan Coerts • Laatste update: 14:09

Op 5 mei 2019 trapten Willem II en Ajax af in een bomvolle Kuip voor de honderdeneerste editie van de TOTO KNVB-bekerfinale. 714 dagen later staat Ajax weer aan de aftrap van de finale van het bekertoernooi, maar verder is alles anders. Een andere tegenstander, een lege Kuip en nauwelijks festiviteiten na afloop, ongeacht de uitslag. Toch zal zondag, zo iets voor zes uur, de spanning in Arnhem en Amsterdam voelbaar zijn. Een finale in het nieuwe normaal is namelijk nog steeds een finale. Samen met TOTO blikken wij vooruit op de eindstrijd van het TOTO KNVB-bekertoernooi.

De ene road to the final is de andere niet. Vitesse rekende op weg naar De Kuip af met achtereenvolgens Willem II, ADO Den Haag, Excelsior en VVV-Venlo, terwijl Ajax op weg naar de finale FC Utrecht, AZ, PSV en sc Heerenveen versloeg. Daarmee is Ajax de eerste ploeg die onderweg naar de finale van de TOTO KNVB-bekerfinale alleen Eredivisie-ploegen trof sinds Feyenoord in 2015/16, en in totaal de tiende keer dat een bekerfinalist alleen maar Eredivisieploegen ontmoette onderweg naar de finale. Zet Ajax in de finale tegen Vitesse zijn zegereeks tegen hooggeplaatste Eredivisieploegen door?

Verslaat Ajax ook Vitesse in de jacht op de dennenappel? Bekijk hier de quotering voor een bekerzege van de Amsterdammers!

Vitesse en Ajax kwamen elkaar negen keer eerder tegen in het bekertoernooi. De Arnhemmers waren drie keer te sterk voor de Amsterdammers, terwijl Ajax er zes keer met een zege vandoor ging. Vaak hadden de ploegen aan negentig minuten genoeg om afstand van elkaar te nemen. Slechts één van de negen TOTO KNVB-bekerduels tussen Vitesse en Ajax eindigde in een verlenging: op 26 januari 2001 won Vitesse met 2-1 in Amsterdam na verlenging met de toenmalige Golden Goal-regel. Lang leek Ajax die wedstrijd over de streep te trekken, maar nadat Matthew Amoah in de 84e minuut de 1-1 binnenwerkte, was het invaller Gert Claessens die de wedstrijd besliste. Ook latere bekerontmoetingen tussen deze twee teams bijzondere uitslagen op. Zo was Ajax in de kwartfinale van 2013 met 4-0 te sterk, terwijl Vitesse in 2014 dan weer met 4-0 wist te winnen van de Amsterdammers in de vierde ronde van het toernooi. Het meest recente bekerduel tussen deze ploegen was de kwartfinale in 2020, waarbij Ajax met 0-3 won in Arnhem.

Levert ook deze bekerontmoeting tussen Vitesse en Ajax minimaal drie treffers op? Bekijk hier de quotering!

Voor Riechedly Bazoer zal de finale tegen Ajax extra bijzonder zijn. De middenvelder was een paar jaar terug een van de welbekende kikkers in de Amsterdamse kruiwagen en lijkt dit seizoen bij Vitesse zijn belofte écht in te lossen. In wedstrijden tussen Vitesse en Ajax valt Bazoer eigenlijk altijd op. Zo scoorde hij vier keer in vijf duels tussen Vitesse en Ajax. Twee keer voor Ajax tegen zijn huidige werkgever en twee keer andersom. Dit waren de laatste twee goals die de Arnhemmers tegen Ajax maakten. Eerder dit seizoen liepen in de Johan Cruijff ArenA de emoties bij Bazoer redelijk hoog op.

Houdt hij deze keer het hoofd koel? Bekijk dan hier de quotering voor een doelpunt of een rode kaart van Riechedly Bazoer.

Over heethoofden gesproken. Ook Oussama Tannane en Dusan Tadic voetballen zo nu en dan meer met het hart dan met het verstand. Vaak levert dat geweldige momenten op. Denk aan het vlammende schot van Tadic in het voetbalgevecht met FC Utrecht of de vuurpijl van Tannane in de halve finale tegen VVV. Geen speler kwam dit seizoen tot meer doelpunten en assists in de TOTO KNVB-beker dan Tadic; vijf in totaal, drie goals en twee assists (net als Benjamin Nygren). Tannane is één van de vier spelers die goed waren voor vier bekergoals of -assists dit seizoen (één goal en drie assists). Het belooft een schitterende strijd te worden.

Staan deze twee spelers ook in de finale weer op scherp? Bekijk hier de qoutering voor een doelpunt van Tadic of Tannane!

Heb jij nog geen account bij TOTO? Meld je dan hier eenvoudig aan en speel mee in het laatste duel van om de TOTO KNVB-beker!

Let op: speel bewust, 18+