TOTO's tips: Lukt het Tadic om Haaland van de troon te stoten?

Woensdag, 7 april 2021 om 20:00 • Stefan Coerts • Laatste update: 16:24

Ajax vervolgt donderdag de jacht op Europees succes met een thuiswedstrijd tegen AS Roma in de kwartfinale van de Europa League. De loting had voor Ajax makkelijker uit kunnen pakken, maar ook zeker moeilijker. De Amsterdamse club trof de Romeinen één keer eerder in een Europese campagne, in de tweede groepsfase van de Champions League in het seizoen 2002/03. Destijds werd er thuis gewonnen met 2-1 en met 1-1 gelijkgespeeld in het Stadio Olimpico. Dat zijn uitslagen waar trainer Erik ten Hag nu ongetwijfeld voor zou tekenen. In samenwerking met TOTO blikken wij vooruit op het heenduel tussen Ajax en Roma.

Ajax is in grootse vorm, getuige de ongeslagen serie van 24 duels in alle competities, de langste reeks voor Ajax sinds 1995 (toen 42 duels op rij). Ook in de Europa League gaat het de ploeg van Ten Hag voor de wind. In de vorige twee rondes werden achtereenvolgens Lille OSC en Young Boys overtuigend aan de kant gezet. Samen met Villarreal en Roma is Ajax het enige team dat dit Europa League-seizoen alle vier de knockout-duels winnend afsloot. Ook het verleden met Italiaanse teams biedt veel hoop voor de Ajacieden. Ajax won namelijk vier van de laatste vijf tweeluiken met Italiaanse clubs in de knockout-fase van de UEFA Cup/Europa League, maar werden de laatste keer wel uitgeschakeld door Juventus, in februari 2010.

Denk jij dat Ajax in het eerste duel met Roma gaat zegevieren? Bekijk dan hier de quotering voor een overwinning van Ajax.

Voor Ajax is te hopen dat Roma de vorm etaleert uit de Serie A, waarin de laatste drie duels niet gewonnen werden (één keer gelijk en tweemaal verloren). Een schril contrast met de Europese vorm, want de ploeg van trainer Paulo Fonseca won acht van de laatste tien duels (één gelijkspel en één nederlaag) in de huidige Europa League-campagne. De laatste vier wedstrijden werden allemaal gewonnen. Twee keer kwamen de Romeinen tot een langere winstreeks in Europa (zes in 1964 en vijf in 1991). Daarnaast wist Roma in elk van de laatste twaalf Europese uitwedstrijden te scoren, iets dat ook nu weer doorslaggevend kan zijn voor een plek in de halve finale.

Denk jij dat Roma scoort tegen Ajax? Bekijk dan hier de quotering voor een doelpunt van Roma.

Het begint een repeterend verhaal te worden, maar Dusan Tadic bewijst keer op keer de absolute sterspeler te zijn in de succesreeks van Ajax. In het huidige Europese seizoen laat hij zien met de allerbesten mee te kunnen qua aanvallend rendement. De Servische aanvaller was al bij negen doelpunten betrokken in de twee Europese hoofdtoernooien (vijf doelpunten, vier assists). Alleen de Noorse veelvraat Erling Braut Haaland van Borussia Dortmund moet hij voor zich dulden met tien doelpunten en een assist. Tadic was in alle vier de knockout-duels betrokken bij een doelpunt in het huidige seizoen in de Europa League (drie treffers, één assist), iets dat alleen Villarreal-spits Gerard Moreno en aankomend tegenstander Borja Mayoral hem na kunnen vertellen.

Denk jij dat Dusan Tadic gaat scoren? Bekijk dan hier de quotering voor een doelpunt van hem.

Heb jij nog geen account bij TOTO? Registreer je dan hier en maak de kwartfinale tegen Roma nog spannender!

Let op: speel bewust, 18+