‘Dzeko voert opstand bij AS Roma aan in aanloop naar duel met Ajax’

Dinsdag, 6 april 2021 om 14:25 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 14:34

AS Roma kent een allesbehalve rustige voorbereiding op de kwartfinale van de Europa League tegen Ajax. De selectie telt tal van blessures en leeft volgens de Corriere dello Sport in onmin met trainer Paulo Fonseca. De ontevreden spelersgroep wordt aangevoerd door Edin Dzeko en de Italiaanse krant weet zelfs te melden dat de situatie zo ernstig is dat spelers buiten de groepstrainingen elders individueel trainen ter voorbereiding op het duel met Ajax.

Bij de directie van AS Roma ligt de focus volledig op het winnen van de Europa League, daar de club in de Serie A is afgegleden naar de zevende plek en deelname aan de editie van volgend jaar een hels karwei lijkt te worden. De achterstand op Napoli, dat als nummer vijf op een Europa League-positie staat, bedraagt vijf punten. Roma wist geen van zijn laatste drie competitiewedstrijden te winnen en wacht al een maand op een zege in de Serie A. Bovendien werd de ploeg in januari in de achtste finales van de strijd om de Coppa Italia teleurstellend uitgeschakeld door het laaggeklasseerde Spezia (0-3).

Hoewel Roma op dit moment drie punten meer heeft in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar, is de selectie niet te spreken over de werkwijze van Fonseca. Spelers kunnen zich niet vinden in de manier van trainen van de Portugese oefenmeester en er zou verdeeldheid zijn ontstaan over de wijze waarop Fonseca Ajax donderdag denkt te gaan bestrijden in de heenwedstrijd van de Europa League. Enkele spelers zou zelfs buiten de groepstrainingen om voor zichzelf trainen in aanloop naar het duel met Ajax, uit onvrede over de trainingen van Fonseca. Het verzet tegen de trainer wordt aangevoerd door Dzeko, die als 35-jarige tot de meeste ervaren spelers van de selectie behoort.

De onvrede richting Fonseca is de zoveelste drempel voor AS Roma ter voorbereiding op het duel met Ajax. De Romeinen kampen met een waslijst aan blessures. Op dit moment zijn Marash Kumbulla, Chris Smalling, Juan Jesus, Henrikh Mkhitaryan, Nicolò Zaniolo en Stephan El Shaarawy uit de roulatie. De inzetbaarheid van Smalling en Mkhitaryan is nog onzeker, aangezien Fonseca zich de afgelopen dagen optimistisch uitliet over de inzetbaarheid van het duo. Jordan Veretout en Bryan Cristante kampte de afgelopen tijd eveneens met blessures, maar zij maakten tegen Sassuolo (2-2) alweer minuten en lijken tijdig fit voor het tweeluik met Ajax.