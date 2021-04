Problemen voor Zidane stapelen zich op: Varane test op wedstrijddag positief

Dinsdag, 6 april 2021 om 13:35 • Dominic Mostert • Laatste update: 13:52

Raphaël Varane komt dinsdagavond niet in actie namens Real Madrid in de kwartfinale van de Champions League tegen Liverpool. De verdediger is positief getest op het coronavirus en moet noodgedwongen in zelfisolatie. Hij ontbreekt naar alle waarschijnlijkheid ook in de topper tegen Barcelona van zaterdag. Het is een flinke tegenvaller voor trainer Zinédine Zidane, die in het hart van de verdediging ook niet kan beschikken over de geblesseerde Sergio Ramos. Nacho en Éder Militão lijken de centrale verdedigers te worden tegen Liverpool.

Varane kreeg zaterdag rust in de competitiewedstrijd tegen Eibar (2-0 zege), nadat hij sinds november geen minuut meer had gemist in competitieverband. Zidane koos in de thuiswedstrijd voor een vijfmansverdediging met Militão, Nacho en Ferland Mendy in het hart. Lucas Vázquez en Marcelo stonden respectievelijk aan de rechter- en linkerkant. Dinsdagochtend meldde Marca dat Zidane opnieuw met vijf verdedigers wil gaan spelen, maar door de absentie van zijn landgenoot is het nog de vraag of hij daaraan vasthoudt.

Varane miste dit seizoen nog geen minuut in de Champions League. Hij is na Militão, Eden Hazard, Casemiro, Luka Jovic, Nacho en Zidane de zevende persoon in de selectie van Real Madrid die dit seizoen besmet raakt met het coronavirus. De uitslag van zijn test kwam dinsdagochtend, maar in afwachting daarvan was hij maandagavond al geïsoleerd van zijn ploeggenoten. Hij staat aan de zijlijn in een belangrijke fase in het seizoen: na het duel met Liverpool volgt de thuiswedstrijd tegen Barcelona, die de titelkansen van Real Madrid nieuw leven kan inblazen.

Ramos en Varane zijn niet de enige twee spelers die dinsdagavond ontbreken. Zidane moet het ook stellen zonder Daniel Carvajal, die de laatste acht wedstrijden ontbrak, en Hazard, die de voorgaande drie duels moest laten schieten. Zowel de rechtsback als de aanvaller kampt met een spierblessure. Door uiteenlopende blessures ontbreken Joe Gomez, Virgil van Dijk, Joël Matip, Caoimhin Kelleher, Jordan Henderson en Divock Origi bij Liverpool.