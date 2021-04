‘Ik kreeg een bobbel in mijn broek, door die goal ben ik miljonair geworden’

Andy van der Meijde en David Endt achten Ajax kansrijk om de halve finale van de Europa League te bereiken. De koploper van de Eredivisie neemt het donderdag in de Johan Cruijff ArenA op tegen AS Roma; een week later wacht de return in Italië. Van der Meijde en Endt, respectievelijk voormalig aanvaller en teammanager van Ajax, halen in gesprek met Voetbalzone warme herinneringen op aan de laatste ontmoeting tussen beide clubs.

Volgens Endt is het haast onmogelijk voor Ajax om zich een betere loting voor te stellen dan de koppeling met Roma. "Aan de ene kant heb je een tegenstander van naam, dat trekt aan. Dat geeft motivatie, maakt je sterk. Aan de andere kant is dit een team dat weliswaar in de Serie A speelt, maar wel klopbaar is", vat de oud-teammanager samen. "Sinds ik weet van de loting kijk ik naar Roma, hoe ze spelen en wat ze doen. In het algemeen zie ik dat de ploeg nogal instabiel is. Het is geen team dat onverslaanbaar is.”

Endt staat bekend als groot supporter van Internazionale en zit daardoor dicht op het vuur als het aankomt op het Italiaanse voetbal. “In Rome zijn ze altijd blij met Ajax, omdat Ajax staat voor een bepaalde manier van voetbal. Het raakt ook de romantiek aan: de traditie, het verleden, de historie, alles komt erbij. Dat maakt Ajax voor alle Italiaanse clubs, want Ajax heeft echt hoog aanzien in Italië, iets heel bijzonders. Ik denk dat bij de loting het sentiment in Italië meer is: hè, wat jammer dat we een sterke ploeg als Ajax hebben, dan dat wij moeten denken: oh, dat is een heel gevaarlijke tegenstander."

Tijdens de vorige ontmoeting tussen AS Roma en Ajax, in de tweede groepsfase van het Champions League-seizoen 2002/03, maakte Van der Meijde zijn enige Europese doelpunt voor Ajax. Hij werd met de buitenkant voet bediend door Rafael van der Vaart, trok vanaf de linkerflank naar binnen en vond de rechterbovenhoek, na 36 seconden speeltijd. De wedstrijd eindigde uiteindelijk in 1-1. "Ik kreeg echt een bobbel in mijn broek natuurlijk", lacht de aanvaller, die verrassenderwijs als linksbuiten werd opgesteld door Ronald Koeman in plaats van op de rechterflank. "Door die goal is mijn carrière omhooggeschoten en ben ik miljonair geworden. Niet die zeventien goals en veertien assists in de competitie, dat telt niet." Na dat seizoen vertrok Van der Meijde voor zeven miljoen euro naar Internazionale.

Endt was teammanager van Ajax tussen 1997 en 2013 en maakte de confrontaties met Roma dus van dichtbij mee. Ajax had thuis al met 2-1 gewonnen van Roma en had in de laatste groepswedstrijd genoeg aan het punt in Rome om door te bekeren. "Roma begon wel vrij sterk en zocht meteen de aanval. Maar bij de eerste de beste mogelijkheid schoot Van der Meijde de bal hoog tegen de touwen met een diagonale knal. Het gaf zó veel vertrouwen. Wij voelden ons de Robin Hood: we merkten dat we ook goed konden spelen tegen ploegen die hoger werden ingeschat dan wij."

Van der Meijde vierde het doelpunt door een scherpschutter uit te beelden. Het was een ode aan 'de mensen die mij opgevangen hebben toen ik bij Twente speelde, in een stad waar ik niemand kende'. Hij werd opgevangen bij een gezin met jagers, dat op een boerderij woonde. "Ik mocht een keer met ze schieten - gewoon in de lucht, want ik schiet geen dieren af. Alleen mijn vrouw wil ik soms afschieten. Maar rond die tijd begon ook de oorlog tussen de Verenigde Staten en Irak. Op de website van de Amerikaanse ESPN stond toen dat ik Amerika steunde in de oorlog tegen Irak", lacht Van der Meijde.

Inmiddels is het achttien jaar later en Endt vindt dat Roma momenteel 'niet zo'n geweldig sterke ploeg' heeft, al zijn er wel uitblinkers. "Voorin heb je Edin Dzeko, die aardig speelt. Je hebt Jordan Veretout, die op het middenveld de lijnen probeert uit te zetten. Maar het is niet super." Hij schat de kansenverhouding in op zestig/veertig procent in het voordeel van Ajax. "Het kan van kleinigheden afhankelijk zijn, maar Ajax hoeft zeker niet te vrezen." Volgens Van der Meijde moet Ajax 'gewoon het eigen spel spelen'.

"Gewoon aanvallend voetbal met goed positiespel. Ik denk ook wel dat ze daar de kans voor krijgen. Ik denk niet dat Ajax heel bang hoeft te zijn voor Roma, als ik heel eerlijk ben", stelt de voormalig buitenspeler. Waar ligt het gevaar voor Ajax dan? Volgens Van der Meijde is het van belang om alert te zijn op de counters van Roma. "Ajax moet de restverdediging bewaren. Roma heeft snelheid. Rick Karsdorp, een maatje van me, heeft ook snelheid. Die blijft maar lopen. Die is echt gegroeid."