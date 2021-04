De schaduw van AS Roma die 33 miljoen kostte en dit seizoen nog niet speelde

Ajax lijkt komende donderdag in de heenwedstrijd van de kwartfinale van de Europa League tegen AS Roma in ieder geval geen rekening te hoeven houden met Javier Pastore. Ondanks dat de Romeinen geteisterd worden door een blessuregolf, zit de 31-jarige aanvallende middenvelder inmiddels zo laag in de pikorde dat hij dit seizoen nog geen minuut in actie kwam. De verwachtingen waren bij zijn komst naar Rome - die inclusief salaris totaal zo'n 33 miljoen euro gekost heeft - nog hooggespannen, maar na bijna drie jaar worstelen met blessures is Pastore langzaam maar zeker uitgegroeid uitgegroeid tot het symbool van het mislukte transferbeleid van technisch directeur Monchi.

Gewoon even proberen een reactie uit te lokken, moet Gianluca Fidene twee weken geleden op Twitter gedacht hebben. De Roma-fan deelde een tweet waarin geschreven werd dat de kans nul procent is dat Pastore op korte termijn naar zijn oude club Huracan gaat verkassen en schreef daarbij: “Mr. Pallotta, wat denk je hiervan? Geweldige deal van Monchi...” Fidene had eigenlijk wel kunnen weten dat Pallotta zou happen. “Een van de vele vreselijke”, reageerde de voormalig voorzitter van Roma anderhalf uur later. Daar deed hij vervolgens nog een schepje bovenop. “Ik wilde Ziyech, net als Franco Baldini (voormalig directeur, red.) en Alex Zecca (de voormalig rechterhand van de president, red.). Dat is een feit en staat zwart op wit.” In een latere tweet: “Monchi heeft Ziyech niet genomen omdat hij hem niet goed vond spelen op het WK.”

Pastore is inmiddels verworden tot het symbool van het mislukte huwelijk tussen Ramón Rodríguez Verdejo - kortweg Monchi - en Roma. De architect van het Europa Leagues aan elkaar rijgende Sevilla werd in april 2017 door Pallotta naar de Italiaanse hoofdstad gehaald om de torenhoge ambities van i Giallorossi te realiseren. In de zomerse transferwindow na zijn komst werd er al ruim negentig miljoen euro op tafel gelegd om onder meer Rick Karsdorp, Cengiz Ünder, Aleksandar Kolarov, Héctor Moreno en Lorenzo Pellegrini binnen te halen. Een jaar later trok Roma pas écht de portemonnee getrokken: voor ruim 160 miljoen euro arriveerden onder meer Patrik Schick, Steven Nzonzi, Pastore en Justin Kluivert. Voor Pastore maakten de Romeinen 24,7 miljoen euro over naar Paris Saint-Germain, wat op dat moment als een behoorlijk risico werd beschouwd.

Gaandeweg zijn tijd in Parijs was Pastore namelijk erg fragiel geworden. In de eerste jaren van zijn loopbaan ging het hem juist voor de wind. Na in Argentinië voor Talleres en Huracán te hebben gespeeld, haalde Palermo hem naar Europa. Hij bracht twee jaar door op Sicilië - waar in die tijd ook onder meer Edinson Cavani en Paulo Dybala hun Europese loopbaan lanceerden - en werd vervolgens door PSG voor 42 miljoen euro overgenomen. “Ik vond hem geweldig toen hij voor Palermo speelde. Maar ik was skeptisch toen Roma hem binnenhaalde, omdat hij toen al bekend stond om zijn aanhoudende fysieke problemen”, vertelt Renato Maisani, journalist voor de Italiaanse tak van Goal, aan Voetbalzone. In zijn eerste vier seizoenen bij PSG was Pastore nog redelijk gevrijwaard van blessures, maar vooral in zijn laatste drie jaar moest hij de nodige wedstrijden aan zich voorbij laten gaan.

In zijn laatste drie seizoenen speelde Pastore slechts 86 van zijn totaal 269 wedstrijden namens PSG. Knie-, kuit- en andere spierblessures hielden hem veelvuldig aan de kant en dat zal ook voor de Franse topclub een reden geweest zijn dat de 29-voudig Argentijns international van de hand te doen. Dat terwijl bijvoorbeeld Neymar - die één seizoen met hem samenspeelde - zich in L’Équipe buitengewoon lovend over hem uitliet. “Hij is van een buitencategorie. Op dit moment is hij de enige speler die zijn team in zijn eentje kan dragen. Als het team het moeilijk heeft, kan hij nog steeds langs vijf spelers dribbelen en een kans creëren.”

“Neymar wil de nummer één worden en heeft de kans, want hij traint hard. Als hij fit is, kan hij in zijn eentje een wedstrijd winnen. We praten over het niveau van Messi en Cristiano Ronaldo, hij heeft de potentie dat te bereiken. Of ik er ook meer uit had kunnen halen? Ja, dat denk ik wel. Veel mensen zeggen van wel. Toen ik naar PSG ging, had ik een goed jaar gehad bij Palermo. Ik was de leider op het veld. Toen spelers als Zlatan Ibrahimovic kwamen, namen zij de verantwoordelijkheid in de groep en speelde ik niet langer als de ster. Het idee zat wel in mijn hoofd, maar ik heb nooit gedacht dat ik de beste in de wereld zou zijn”, gaf Pastore, die vanwege zijn postuur de bijnaam El Flaco (de dunne) draagt, zelf te kennen in een interview met TyC Sports. “Ik heb nooit de mentaliteit gehad om de nummer één te worden. Ik voetbal omdat ik het leuk vind, om plezier te maken.”

Misschien was Pastore zonder de aanhoudende blessures niet direct de beste voetballer ter wereld geworden, maar dan had hij vermoedelijk wél meer interlands voor Argentinië gespeeld én was hij normaal gezien ook langer een vaste waarde geweest bij PSG. Of in ieder geval basisspeler bij AS Roma. De balans na bijna drie jaar in Italië valt namelijk behoorlijk tegen: 32 wedstrijden, 19 basisplaatsen, 4 doelpunten en 3 assists. Dit seizoen speelde Pastore zelfs nog geen minuut. Afgelopen zomer werd hij geopereerd aan zijn heup, waardoor hij tot eind december uit de roulatie was. Het herstel van de voorlopig zwaarste blessure uit zijn loopbaan blijkt niet eenvoudig te zijn voor Pastore.

Trainer Paulo Fonseca haalde Pastore eind januari voor het eerst weer bij de selectie, maar hield hem sindsdien elf wedstrijden op rij op de reservebank. “Pastore is er lange tijd uit geweest. Het was belangrijk voor mij om hem dichtbij het team te hebben, hij herstelt rustig. Ik denk dat hij er misschien klaar voor is om terug te komen, maar het is belangrijk om hem in ieder geval bij de groep te hebben”, lichtte Fonseca enkele weken geleden toe. De waarheid is echter dat Pastore de vijfde of zesde plek in de pikorde bezet. In het 3-4-2-1-systeem van Fonseca worden Stephan El Shaarawy, Pedro, Lorenzo Pellegrini en Henrikh Mkhitaryan doorgaans gebruikt voor de twee aanvallende posities op het middenveld, al is laatstgenoemde tegen Ajax niet inzetbaar wegens een kuitblessure. De momenteel eveneens geblesseerde Nicolò Zaniolo zit normaal gezien ook hoger in de pikorde dan Pastore.

Voor de twee defensieve posities op zijn middenveld maakt Fonseca normaal gesproken de keuze uit Amadou Diawara, Jordan Veretout, Lorenzo Pellegrini, Bryan Cristante en Gonzalo Villar. Gezien zijn plek in de pikorde lijkt het aannemelijk dat Roma Pastore komende zomer graag wil lozen, temeer omdat hij een jaarsalaris van 3,5 miljoen euro opstrijkt én voorlopig nog tot medio 2023 vastligt. Zijn naam werd recent gelinkt aan verschillende Amerikaanse clubs - onder meer Atlanta United, FC Dallas, Los Angeles Galaxy en Inter Miami - een overstap naar Qatar en een terugkeer naar Huracán, al schatte zijn zaakwaarnemer de kans op nul procent dat hij spoedig terugkeert naar Argentinië. Voorlopig zijn Roma en Pastore nog tot elkaar veroordeeld en kan hij zomaar nog van waarde zijn voor de Romeinen. Tegen Ajax al? Maisani: “Dat lijkt me onwaarschijnlijk.”