Ajax geeft seizoenkaarthouders drie opties en bespreekt ‘exclusief evenement’

Dinsdag, 6 april 2021 om 11:33 • Yanick Vos • Laatste update: 11:56

Ajax maakte bij de verkoop van de seizoenkaarten bekend dat supporters hun geld zouden kunnen terugkrijgen als de Johan Cruijff ArenA gedurende het seizoen leeg moest blijven vanwege de coronacrisis. Nu het seizoen tegen het einde loopt, geeft de club de achterban verschillende opties. Wie besluit om zijn geld niet terug te vragen wordt uitgenodigd voor een ‘exclusief evenement’.

Op de clubwebsite benadrukt Ajax dat alle seizoenkaarthouders recht hebben op compensatie van wedstrijden die niet bezocht konden worden als gevolg van de coronaciris. “Een geheel seizoen spelen zonder publiek raakt Ajax hard, in de kern van het bestaan maar ook financieel”, meldt de club op de website. In een bericht aan de seizoenkaarthouders wordt uitgelegd dat er drie opties zijn om (deels of geheel) af te zien van compensatie. “Maar Ajax realiseert zich dat deze crisis veel fans raakt en heeft daarom een ruime regeling opgesteld en begrip voor ieders keuze.”

Seizoenkaarthouders die minimaal voor 35 procent afzien van compensatie, ontvangen een retro Ajax-jack. “Dit jack wordt niet in de winkels verkocht en is speciaal voor deze gelegenheid gemaakt. Het is geïnspireerd op het iconische rode Ajax-jack uit de jaren zevetig wat door spelers als Johan Cruijff, Piet Keizer en Sjaak Swart met trots werd gedragen”, meldt Ajax. “Voor de fans die geheel afzien van compensatie wordt – zodra de RIVM-regels dit weer toestaan - een exclusief evenement georganiseerd waarbij ze een uniek kijkje in de keuken van de club krijgen. Uiteraard ontvangen ook zij het retro Ajax-jack uit handen van een (oud-)speler.”

Ajax is niet de eerste Nederlandse topclub die een dergelijke actie opzet. Feyenoord heeft de seizoenkaarthouders ook aangeboden om het geld terug te geven. Wie afziet van een tegemoetkoming, ontvangt een uniek Feyenoord-shirt dat de Rotterdammers volgend seizoen zullen dragen.