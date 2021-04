Oranje op trainingskamp naar Portugal; oefenduels met Schotland en Georgië

Dinsdag, 6 april 2021 om 11:03 • Yanick Vos • Laatste update: 11:18

De KNVB heeft de tegenstanders van het Nederlands elftal op weg naar het EK bekendgemaakt. De ploeg van bondscoach Frank de Boer speelt in aanloop naar de groepsfase van het eindtoernooi oefenduels met Schotland en Georgië. Het duel met Schotland wordt op 2 juni gespeeld in Portugal, waar Oranje dan op trainingskamp is. De wedstrijd tegen Georgië wordt gespeeld op zondag 6 juni in de Grolsch Veste.

Op vrijdag 21 en zaterdag 22 mei vindt in Zeist een tweedaagse trainingsstage plaats voor spelers die geen clubverplichtingen meer hebben. Op maandag 24 mei wordt die stage vervolgd tot en met woensdag 26 mei. Op vrijdag 29 mei verzamelt de volledige Oranje-selectie zich in Zeist, met uitzondering van spelers die dan nog Champions League-verplichtingen hebben.

De selectie van De Boer stapt op zaterdag 29 mei op het vliegtuig naar het Portugese Lagos, waar het Nederlands elftal tot en metm vrijdag 4 juni zal verblijven in het Cascade Resort Lagos. Op woensdagavond 2 juni (20.45 uur) staat het oefenduel met Schotland op het programma in het Estádio Algarve. Daarna keert Oranje huiswaarts voor het duel met Georgië op zondagavond 6 juni (18.00 uur) in Enschede.

Daarna gaat het vizier van het Nederlands elftal volledig op de groepsfase van het EK. Nederland begint met een wedstrijd tegen Oekraïne op zondag 13 juni (21.00 uur). Daarna volgen de groepsduels met Oostenrijk (17 juni, 21.00 uur) en Noord-Macedonië (21 juni, 18.00 uur). Alle groepswedstrijden werkte Oranje af in de Johan Cruijff ArenA.