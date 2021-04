Feyenoord-debutant weigerde zelfisolatie: ‘Dat vond ik wel mooi’

Dinsdag, 6 april 2021 om 09:52 • Yanick Vos

Achraf El Bouchataoui maakte afgelopen zondag zijn Feyenoord-debuut tegen Fortuna Sittard (2-0). De middenvelder kwam in de slotfase als invaller binnen de lijnen als vervanger van Leroy Fer. Dat El Bouchataoui bij de wedstrijdselectie zat had hij te danken aan een telefoontje dat hij pleegde met de technische staf. Hij was het er namelijk niet mee eens dat hij in zelfisolatie moest gaan omdat hij te dicht in de buurt zou zijn geweest bij een met het coronavirus besmette ploeggenoot.

Feyenoord moest het zondag in De Kuip stellen zonder Luis Sinisterra, Orkun Kökcü, Marcos Senesi en Lucas Pratto. Vanwege privacywetgeving kon Advocaat niet bevestigen dat zij afwezig waren vanwege een coronabesmetting. De 21-jarige El Bouchataoui moest in zelfisolatie omdat hij te dicht in de buurt zou zijn geweest bij een besmette speler. Daar was hij het zelf niet mee eens, waarop hij besloot om contact op te nemen met de technsiche staf.

"Dat vond ik wel mooi", reageert Advocaat in het Algemeen Dagblad. "Het bleek dat Achraf gewoon op de bank kon zitten en ik vond het een kwartiertje voor tijd een mooi moment om hem eens te brengen." El Bouchataoui werd tegen Fortuna Sittard beloond met zijn debuut. Na 78 minuten kwam hij binnen de lijnen. “Als hij de bal heeft, weet hij het wel", zegt Advocaat over de middenvelder. "Hij heeft bravoure. Maar hij zal meer inhoud moeten krijgen. Meer loopvermogen ook."