BILD: Schalke ziet Huntelaar als optie voor volgend seizoen

Dinsdag, 6 april 2021 om 08:58 • Yanick Vos • Laatste update: 09:17

Klaas-Jan Huntelaar is normaliter bezig aan zijn laatste seizoen als profvoetballer, maar mogelijk komt daar verandering in. BILD meldt dat Schalke 04 overweegt om de 37-jarige aanvaller er nog een seizoen aan vast laten plakken bij degradatie uit de Bundesliga. Huntelaar, die in augustus zijn 38ste verjaardag viert, tekende in januari een contract tot aan het einde van het seizoen in Gelsenkirchen en een langer verblijf van een jaar lijkt plots een optie geworden.

Huntelaar kondigde eerder dit seizoen als speler van Ajax aan dat hij bezig is aan zijn laatste seizoen. Toen zijn oude club in degradatiegevaar terechtkwam, besloot hij zijn contract in Amsterdam in te ruilen voor een tijdelijk dienstverband bij Schalke. In de strijd tegen degradatie schoot hij zijn voormalige werkgever te hulp, al heeft hij nog geen grote bijdrage kunnen leveren. Door blessureleed kwam hij tot dusver niet verder dan 114 speelminuten in de Bundesliga. Afgelopen weekend verscheen hij voor het eerst sinds zijn terugkeer in de basis bij Schalke in de wedstrijd tegen Bayer Leverkusen. Ondanks een doelpunt kon Huntelaar een nederlaag niet voorkomen (2-1).

Schalke staat stijf onderaan in de Bundesliga met 10 punten uit 27 wedstrijden. Degradatie lijkt onafwendbaar met nog slechts zeven wedstrijden voor de boeg. Met oog op het nieuwe seizoen is sportief directeur Peter Knäbel op zoek naar een nieuwe spits. Hamburger SV-aanvaller Simon Terodde is volgens Duitse media in beeld, maar nu wordt er ook gekeken naar Huntelaar. Discussies over het uitstellen van zijn voetbalpensioen met een jaar worden niet uitgesloten, zo klinkt het.

De komende weken moeten uitwijzen of Schalke daadwerkelijk nog een jaar door wil met Huntelaar. Een punt van aandacht is volgens BILD zijn blessuregevoeligheid. De spits kwam sinds zijn overstap in januari nauwelijks aan spelen toe door aanhoudend blessureleed. Mochten beide partijen met elkaar door willen, dan zal de aanvaller genoegen moeten nemen met een salaris van minder dan een miljoen euro.