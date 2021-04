Dolle vreugde bij Barcelona en Koeman: ‘Soms heb je geluk en soms pech’

De vreugde bij de spelers én technische staf van Barcelona was maandagavond immens. Door een laat doelpunt van Ousmane Dembélé hield het team van trainer Ronald Koeman toch drie punten over aan het thuisduel met Real Valladolid: 1-0. Een belangrijke overwinning daags na de nederlaag van Atlético Madrid in en tegen Sevilla (1-0). Barcelona heeft nu nog maar één punt minder dan de lijstaanvoerder van LaLiga én bovendien blijft de voordelige marge op Real Madrid twee punten bedragen. Komende zaterdag gaat Barcelona, dat al zeventien speeldagen op rij ongeslagen is, op bezoek bij de aartsrivaal in het Estadio Alfredo Di Stéfano.

Koeman bleef tot het einde hoop houden op een overwinning. “Op de bank hadden we het gevoel dat de wedstrijd in de slotminuten konden winnen”, verzekerde de Nederlander. “De spelers hebben ook tot de laatste minuut laten zien dat ze daar eveneens in geloofden. Soms moet je heel diepgaan om te winnen en dat is ook goed. Om de landstitel te kunnen winnen moet je tot het uiterste kunnen gaan.” Koeman zag als geen ander dat het spel van Barcelona verre van overtuigend was, zeker in de eerste 45 minuten. “In de eerste helft ontbrak het een en ander in ons spel. We waren niet in staat om goed druk te zetten en vanaf het begin zag ik een elftal dat traag was en moe oogde. We konden de wedstrijd niet controleren.”

Ousmane Dembélé! ?? In de absolute slotfase schiet de Fransman zijn ploeg dan toch naar de voorsprong ??#ZiggoSport #LaLiga #BarcaValladolid pic.twitter.com/6jxZoIcYAg — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) April 5, 2021

Barcelona schakelde na rust over van een 3-5-2- naar een 4-3-3-systeem met Frenkie de Jong niet als verdediger maar als middenvelder. Halverwege de tweede helft speelde Barcelona zelfs 4-4-2, al had het meer weg van een 4-2-4. “In de tweede helft speelden we beter voetbal”, beaamde Koeman. “Het was een lastige wedstrijd. We waren ver verwijderd van ons niveau. Ik zag een ander elftal ten opzichte van onze voorgaande duels. Valladolid heeft in defensief opzicht goed gespeeld. Je moet weten hoe je moet lijden, maar deze overwinning was zonder meer verdiend. Dit elftal heeft laten zien dat ze ook kunnen winnen als ze niet goed spelen. Het ontbrak echter aan frisheid, wellicht door de interlandperiode.”

Het was voor Dembélé zijn negende treffer van het seizoen en zijn vierde in de laatste zeven duels van Barcelona in alle competities. “Ousmane is een belangrijke speler”, benadrukte Koeman. “Dat heeft hij bewezen met zijn spel en logischerwijs ook met zijn doelpunt. Hij is dit seizoen goed bezig. Hij heeft duidelijk de weg omhoog ingezet door constant te presteren. En natuurlijk is het voor ons belangrijk dat hij goed speelt. Hij is belangrijk in de één-tegen-één-situaties en hij kan in de drie posities voorin uit de voeten. Met Ousmane kun je anders spelen.” Koeman wilde zich niet een man met geluk noemen. “Soms heb je geluk en soms heb je pech. Dat is het leven. Je hebt geluk als je trainer van een club als Barcelona bent. Het elftal zocht naar een doelpunt en in een slotfase van een wedstrijd kan er van alles gebeuren. Ik wil vooral stilstaan bij de mentaliteit van de spelers, ze wilden per se scoren.”

Barcelona kan zich nu gaan focussen op de kraker van zaterdag tegen Real Madrid, dat dinsdag nog in de kwartfinales van de Champions League tegen Liverpool speelt. Koeman denkt niet dat el Clásico doorslaggevend zal zijn in de strijd om de landstitel, al kan Barcelona bij winst een gat van vijf punten met de regerend landskampioen slaan. “Ik denk niet dat die wedstrijd bepalend is voor het verdere verloop van de competitie. Na el Clásico volgen er nog acht speeldagen. Deze wedstrijd is altijd belangrijk en zeker nu. Real Madrid en Atlético Madrid zijn twee geweldige clubs. Real Madrid wil het seizoen zo goed mogelijk afsluiten en we weten van tevoren dat we goed moeten spelen en geconcentreerd moeten zijn. Een goed resultaat in Madrid is belangrijk”, benadrukte hij.