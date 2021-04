Derksen is keihard na Feyenoord: ‘Het is gewoon een hele slechte speler’

Maandag, 5 april 2021 om 23:53 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 00:00

Róbert Bozeník had zondag zijn eerste basisplaats bij Feyenoord sinds 27 september, maar de 21-jarige spits wist tegen Fortuna Sittard (2-0 zege) geen indruk te maken op Johan Derksen. De analist van Veronica Inside ziet het totaal niet zitten in Bozeník en vraagt zich af wie bij Feyenoord de Slowaak heeft gescout.

"Die kan er geen reet van, zou hij bij Excelsior een basisplaats hebben?", vraagt Derksen zich hardop af. Bozeník kwam dit seizoen tot tien optredens voor Feyenoord, zonder doelpunten of assists te leveren. "Het is gewoon een hele slechte speler. En wie die man nou gescout heeft? Ik geloof niet dat hij door Frank Arnesen (technisch directeur, red.) is gescout." Overigens was Arnesen al in dienst van Feyenoord toen Bozeník in januari 2020 werd binnengehaald. Derksen vervolgt: "Het is wel zo: Dick Advocaat heeft vanaf de eerste dag gezegd: 'Daar heb ik niks aan.' En dat werd hem toen kwalijk genomen, maar het is een waarheid als een koe. Want hier heb je niks aan. Nu niet, en nooit niet."

Ook is Derksen kritisch op Arnesen, die onlangs in de media zei dat 'het roer om gaat' bij Feyenoord. "Ik word ook een beetje beroerd van die interviews met Arnesen, want de journalisten zijn nu Arnesen in de reet aan het kruipen, want daar moeten ze weer een paar jaar mee werken. 'De nieuwe koers. Arnesen gaat het allemaal anders doen, met een andere trainer.' Dan denk ik: maar hoe zou Dick Advcoaat thuis nu al die onzin lezen? Want met andere woorden zeggen ze eigenlijk dat het niet goed gaat nu. En ik vind dat Dick Advocaat het fantastisch gedaan heeft. Op zijn manier, hè. Dat 'totaal anders gaan doen', dat is totaal afhankelijk van hoeveel geld er is. Zonder geld kun je geen betere spelers kopen."

Derksen noemt het verder 'verstandig' dat Feyenoord ver wil gaan om het contract van Steven Berghuis te verlengen. "Dat is verstandig, want eigenlijk is Feyenoord totaal overgeleverd aan de vorm en het humeur van Berghuis. Als die jongen goed in zijn vel zit, dan voetbalt hij goed en is heel Feyenoord goed. Als hij een van zijn offdays heeft, dan kan Feyenoord er helemaal niks van. Dus hij bepaalt eigenlijk helemaal in zijn eentje het niveau van Feyenoord. Hij heeft last van stemmingswisselingen, en in een groepsproces zijn dat lastige mensen, want je weet nooit hoe hij ervoor staat. Advocaat gaat dan zeggen dat hij geweldig gespeeld heeft. Dat doet zo'n jongen goed. Want als Advocaat heel voorzichtige kritiek heeft, dan is hij de hele week chagrijnig. Daar is hij niet tegen bestand, dat kan zijn ego niet hebben."