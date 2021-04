Lingard floreert met doelpunt na sprint over zestig meter; West Ham vierde

Maandag, 5 april 2021 om 23:16 • Mart van Mourik • Laatste update: 23:22

West Ham United heeft maandagavond uitstekende zaken gedaan in de strijd om tickets voor Champions League-voetbal. Op bezoek bij Wolverhampton Wanderers genoot de ploeg van trainer David Moyes halverwege een comfortabele 1-3 voorsprong, die uiteindelijk met veel moeite over de streep getrokken werd: 2-3. Dankzij de zege klimmen the Hammers, die 52 punten hebben, naar de vierde plek in de Premier League, terwijl Chelsea (51), Tottenham Hotspur, Liverpool (beide 49) en Everton (47) in het kielzog varen. Wolverhampton blijft met 35 punten steken op de veertiende positie.

De Londenaren schoten voortvarend uit de startblokken in het Molineux Stadium, daar Jesse Lingard nog voor het verstrijken van de zesde speelminuut de score opende. De Manchester United-huurling kreeg op circa zeventig meter van het vijandige doel de bal van Vladimír Coufal en slalomde vervolgens op topsnelheid langs de defensie richting Rui Patrício. Oog in oog met de sluitpost rondde Lingard op koelbloedige wijze af: 0-1. Nog geen tien minuten later wist West Ham de voorsprong al te verdubbelen.

Na een technisch hoogstandje van Lingard op de achterlijn kwam de bal bij Arthur Masuaku, die wegens een slepende blessure pas voor het eerst sinds 5 december 2020 weer op het veld stond. Masuku zorgde er vervolgens met een teruglegbal voor dat Pablo Fornals diagonaal kon binnenschieten: 0-2. Na een impasse van ruim twintig minuten kwam West Ham in een zetel terecht. Opnieuw was er een glansrol weggelegd voor Lingard, die Jarrod Bowen in de gelegenheid bracht om de 0-3 te maken. Daarmee leek de wedstrijd gespeeld, maar niets bleek minder waar.

Net voor het rustsignaal zette Leander Dendoncker zijn naam op het scorebord namens Wolverhampton, dat, anders dan de stand deed vermoeden, niet veel onderdeed voor de opponent. Adama Traoré haalde na een indrukwekkende sprint over de linkerflank de achterlijn en bediende de Belgische middenvelder, die overtuigend binnenknikte: 1-3. Halverwege de tweede helft kwam de spanning volledig terug in de wedstrijd. Het was Pedro Neto die een fraaie en hoge bal in huis had op Fábio Silva, die na een goede aanname in de verre hoek doel trof. Wolverhampton ging nog nadrukkelijk op zoek naar de gelijkmaker, maar de bezoekers trokken de 2-3 zege over de streep.