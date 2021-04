Dembélé redt Barcelona in extremis: achterstand op Atlético nog één punt

Maandag, 5 april 2021 om 22:55 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 23:04

Barcelona is er maandagavond in de absolute slotfase in geslaagd om drie cruciale punten te pakken. De ploeg van Ronald Koeman had het lastig met het stugge Real Valladolid, maar werd in de negentigste minuut gered door een knappe volley van Ousmane Dembélé: 1-0. Barcelona verkleint de achterstand tot koploper Atlético Madrid tot slechts één punt. Zaterdag volgt el Clásico op bezoek bij Real Madrid, waaraan ook Lionel Messi en Frenkie de Jong mogen meedoen: zij stonden op scherp maar kwamen weg zonder geel.

In de weinig oogstrelende eerste helft was het balbezit weliswaar voor Barcelona, tot uitgespeelde kansen kwamen de Catalanen geenszins. Valladolid werd in de negende minuut gevaarlijk, toen een kopbal van Kenan Kodro de lat raakte. Barcelona zette daar pas in de laatste minuut van de eerste helft iets tegenover. Een afstandsschot van een meter of 25 van Pedri werd door Jordi Masip tegen de paal getikt en vervolgens alsnog geklemd.

Vlak na rust wist Nacho het strafschopgebied van Barcelona te betreden. Het dreigende schot van de linksback belandde in het zijnet. Daarna nam Barça het heft in handen en volgde een schietkans voor Oussama Dembélé, die was diepgestuurd door Lionel Messi. De poging van Dembélé werd ternauwernood gekeerd door Masip, waarna Antoine Griezmann de bal in het lege doel leek te kunnen koppen. De Fransman mikte echter rakelings naast.

Barcelona bleef moeite hebben om openingen te vinden. Messi probeerde het met een hard schot van afstand, dat net naast ging. Elf minuten voor tijd kwam de thuisploeg tegen tien man te staan, toen Óscar Plano direct rood kreeg vanwege een smerige tackle op de enkel van Dembélé. De aanvaller van Barça kon na behandeling wel verder. In de slotfase leek de ploeg van Koeman af te stevenen op pijnlijk puntenverlies, totdat Frenkie de Jong de bal vanaf rechts voorzette. Het kopduel werd door Ronald Araújo gewonnen van Bruno González, waarna Dembélé de bal met links binnen volleerde: 1-0.