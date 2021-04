Johan Derksen: ‘Ik zou hem liever hebben dan Teun Koopmeiners’

Maandag, 5 april 2021 om 22:16 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 22:20

Johan Derksen geeft nog altijd hoog op over Joey Veerman. De analist van Veronica Inside genoot zondag tegen Ajax (1-2 verlies) van de 22-jarige middenvelder van sc Heerenveen, die volgens hem beter is dan Teun Koopmeiners van AZ.

"Ik heb die lange Veerman (Henk, red.) alleen maar prachtige kansen zien missen", analyseert Derksen de wedstrijd tussen Heerenveen en Ajax. "Die Joey speelt de sterren van de hemel en hij schopt ze naast of over, met die grote voeten. Heel Nederland heeft natuurlijk zitten slapen, behalve Heerenveen, want die jongen (Joey, red.) speelde gewoon in de Keuken Kampioen Divisie bij FC Volendam. En AZ gaat scouten over de hele wereld, maar bij Volendam zijn ze nooit geweest. En ik denk dat ze nu de hoofdprijs moeten betalen als ze hem willen hebben."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Derksen trekt dus de vergelijking tussen Veerman en Koopmeiners. "Ik zou hem liever hebben dan Koopmeiners, hoor", vertelt de analist. "Ik heb ernstige twijfels bij Koopmeiners: in de Nederlandse competitie met ruimte (is Koopmeiners wel aardig, red.). Balletje aannemen, een keer draaien... Ik vind dat Veerman veel meer heeft met beslissende passes en zo." René van der Gijp voegt kort toe dat Veerman dynamischer is dan Koopmeiners, terwijl Jan Boskamp opkomt voor laatstgenoemde. "Koopmeiners heeft ook openingen over dertig, veertig, vijftig meter. Hij legt ze neer", zegt Boskamp. "Ik vind Veerman een hele goede voetballer, maar hij moet een keer tien wedstrijden achter elkaar... Dan staat hij er."

Tot slot komt de Italiaanse interesse in Koopmeiners ter sprake. Zaakwaarnemer Bart Baving bevestigde vrijdag min of meer dat Internazionale en AS Roma belangstelling hebben voor de aanvoerder van AZ. "Wacht even", zegt Derksen. "Ik weet niet hoe concreet dat is, want die makelaars gooien dat ook graag de wereld in om de mensen wakker te schudden. In de Premier League zie ik hem helemaal niet slagen."