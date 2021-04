Perez pleit voor vertrek van Berghuis: ‘Feyenoord-fans zijn echt niet gek’

Maandag, 5 april 2021 om 22:24 • Mart van Mourik • Laatste update: 22:29

Kenneth Perez is van mening dat het beter is voor Feyenoord als Steven Berghuis vertrekt, zo geeft de analist maandagavond te kennen in het programma Voetbalpraat van ESPN. Volgens de voormalig middenvelder kan Feyenoord het niet maken om Berghuis, die in verband met een transferclausule vier miljoen euro kan opleveren, met een hoog salaris binnenboord te houden, terwijl de fans gevraagd worden om af te zien van terugvordering van het geld voor de seizoenkaarten.

De aanvoerder van de huidige nummer vijf van de Eredivisie komt ter sprake vanwege zijn prestaties van de afgelopen weken en vanwege de mate waarin de club afhankelijk is van het spel van Berghuis. De kans is aanwezig dat de buitenspeler komende zomer vertrekt uit Rotterdam, mits er een buitenlandse club tegemoet komt aan de transferclausule van vier miljoen euro. Leo Driessen stelt dat Feyenoord er alles aan moet doen om de aanvaller bij de club te houden, maar Perez is het daar niet mee eens.

“Nee, nee, nee, nee”, antwoordt Perez gedecideerd op de stelling van Driessen. “Je hebt een club die geen geld heeft en een speler die meer dan twee miljoen euro per jaar verdient. De vervangende speler zou een miljoen euro verdienen. Dus als je geen geld hebt, dan wil je toch terug naar een hele andere structuur in je selectie?”, doelt Perez op de salarisbegroting. “Als je vier miljoen voor Berghuis krijgt, dan ben je in ieder geval ook van zijn salaris af. Dan heb je dus wel geld om in een ander soort speler of in de jeugdopleiding te investeren. Feyenoord moet naar de lange termijn kijken.”

Driessen vindt daarentegen dat Feyenoord de supporters tevreden kan stellen door Berghuis binnen de selectie te houden. “Hij is de beste man bij Feyenoord, dus je weet wat je in huis hebt. Zie maar eens met het geld dat je voor Berghuis binnenkrijgt een gelijkwaardige speler terug te halen. Ik denk dat de directie de supporters een enorm plezier doet als er gezegd wordt dat Berghuis een vijfjarig contract krijgt. Dat kost geld, maar volgens mij altijd minder dan als je ergens anders weer een speler vandaan moet halen”, aldus de commentator.

“Feyenoord kan ook niet eeuwig afhankelijk blijven van Berghuis”, reageert Perez. “Dit is een mooi moment om Berghuis te verkopen, want als je dat geld krijgt dan heb je weer meer financiële ruimte. Ik vind het moeilijk te verkopen om supporters te vragen af te zien van terugvordering van het geld van de seizoenkaarten. Dan vind ik deze bedragen rondom Berghuis buitenproportioneel en ik ben van mening dat je dat geld aan bijvoorbeeld de scouting en een jeugdcomplex moet besteden. Dat is waar ze van moeten leven de komende tien jaar.”

“Supporters zijn echt niet gek”, vervolgt de oud-middenvelder. “Zij snappen echt wel dat Feyenoord komend seizoen niet het pakken van de landstitel als doelstelling kan hebben. Je moet gewoon een waardig elftal neerzetten. Met het geld van Berghuis kan je een elftal gaan smeden. Het liefst speel je met Berghuis natuurlijk, maar tegen welke prijs?”, vraagt Perez zich af.

Journalist Martijn Krabbendam vindt dat voor beide situaties iets te zeggen valt. “Leo heeft wel een punt: je haalt er nooit dezelfde kwaliteit voor terug. Berghuis was de eerste die gebeld werd door Arne Slot met het oog op komend seizoen en dat is logisch. Slot heeft natuurlijk belang bij een goede selectie op de korte termijn. Hij heeft het liefst dat Berghuis blijft. Al heeft ook Perez een punt, aangezien er bij Feyenoord weinig meer te bereiken is. Kijkend naar zijn resultaten, lijkt het me voor die jongen zelf ook beter dat hij vertrekt bij Feyenoord. Hij is gewoon te goed nu." Maandagavond werd overigens bekend dat Feyenoord een 'serieuze poging' wil doen om het contract van Berghuis, dat medio 2022 afloopt, te verlengen.