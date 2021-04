Derksen: ‘Ik weet zeker dat als Ajax hem haalt, hij daar zal schitteren’

Maandag, 5 april 2021 om 21:22 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 21:28

Mohamed Ihattaren is maandagavond uiteraard ook in Veronica Inside onderwerp van gesprek. Johan Derksen heeft geen goed woord over voor de actie van de aanvallende middenvelder van PSV zondag na zijn doelpunt tegen Heracles Almelo (3-0 winst). Ihattaren riep bij het juichen in de camera: "Niemand krijgt mij kapot!", een actie die volgens Johan Derksen nergens op slaat.

"Want niemand is tegen hem", vindt Derksen. "Dit is het geschreeuw van een emotioneel blaag, die niet volwassen is. Ik was redelijk verbijsterd toen ik het zag. Dit was een waanzinnige actie, die totaal onbegrijpelijk was voor iedereen. Want iedereen in Nederland wil die jongen helpen. Er zit blijkbaar heel veel woede in die jongen. En hij heeft het idee dat de hele wereld tegen hem is, maar dat is een misvatting. Iedereen wil hem helpen en iedereen wil dat hij weer aan het voetballen komt. En hij kan maar één man een hekel hebben: aan zichzelf."

"Deze boosheid, misschien past dat bij een jongen van zijn leeftijd die wat tegenslag gehad heeft, maar hij kan Roger Schmidt niks kwalijk nemen, hij kan de club met die rare perscommuniqués niks kwalijk nemen, de bondscoach die hem niet meeneemt kan hij niks kwalijk nemen", vervolgt Derksen. "Hij is in potentie de beste voetballer in zijn leeftijdscategorie van Nederland en dat heeft hij dit jaar nog nooit langer dan drie minuten laten zien in een wedstrijd. Dus hij moet alles zichzelf kwalijk nemen. Ik ken niemand in mijn omgeving of de voetballerij die tegen Ihattaren is."

Jan Boskamp toont enig begrip voor de uitbarsting van Ihattaren. "Zijn reactie is niet goed, maar in een jaar tijd is hij alles kwijt, hè", weet Boskamp. "Zijn plaats kwijt bij PSV, hij mocht niet mee met Jong Oranje naar het EK, bij de nationale ploeg. De reactie is slecht, maar ik denk dat PSV moet kiezen tussen hem en die trainer. Dat komt nooit meer goed. Dat bestaat niet. Ihattaren past gewoon niet in de manier van spelen hoe Schmidt wil. Neem dan afscheid van elkaar." Derksen denkt niet dat Schmidt 'iets tegen Ihattaren heeft.' "Maar het is waarschijnlijk zijn aanpak die ervoor zorgt dat er geen klik is. Hij krijgt hem niet aan het voetballen en dat is de taak van een trainer. Je moet als speler een goed gevoel hebben, dat je wat wil doen voor een trainer. Bij Schmidt heeft volgens mij niemand dat."

Derksen concludeert dat dit seizoen van Ihattaren, wiens contract volgend jaar zomer afloopt, PSV veel geld kost. "Ihattaren vertegenwoordigt een bepaald bedrag. Nou, de helft is verdampt. Ik weet zeker dat als Ajax hem durft te halen, dat hij gaat schitteren daar", besluit de analist.