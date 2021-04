‘Publiek weer welkom in de Eredivisie vanaf speelronde dertig’

Maandag, 5 april 2021 om 20:42 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 21:04

Vanaf zondag 25 april is er weer publiek welkom bij de wedstrijden in de Eredivisie, zo verzekert Chris Woerts maandagavond in Veronica Inside. Volgens de sportmarketeer worden er tussen de vijf- en tienduizend supporters toegelaten, afhankelijk van de capaciteit van de stadions. Het gaat om wedstrijden uit de dertigste speelronde van de Eredivisie en daarna.

"Het is de bedoelding dat er vanaf de laatste vijf speelronden gewoon weer publiek bij komt", aldus Woerts in de talkshow. "De seizoenkaartacties moeten weer komen, want ze moeten nog verlengen. Dus de supporters moeten de liefde nog een beetje voelen van de club en het stadion. De toestemming is gegeven door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Er moet formeel nog een klap op gegeven worden, maar het is rond."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Volgens Woerts heeft Jan de Jong, de directeur van de Eredivisie CV, in Den Haag gelobbyd om voor elkaar te krijgen dat er weer publiek is toegestaan. De sportmarketeer weet niet te melden wat de voorwaarden worden waaronder toeschouwers weer naar het stadion mogen: onbekend is dus of vaccinatie of een negatieve test noodzakelijk zijn. Woerts denkt dat er een regeling komt voor seizoenkaarthouders, die zullen moeten rouleren. Ook loting sluit hij niet uit.