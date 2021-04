Feyenoord onderneemt serieuze poging om te verlengen met Berghuis

Maandag, 5 april 2021 om 20:03 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 20:16

Feyenoord gaat een serieuze poging doen om het contract van Steven Berghuis te verlengen, zo meldt De Telegraaf. De verbintenis van de 29-jarige sterspeler van de club loopt medio 2022 af en Berghuis heeft een clausule in zijn contract waarmee hij voor vier miljoen euro kan vertrekken. Toch wil Arne Slot, de nieuwe trainer van Feyenoord, een elftal rond de vleugelspits bouwen.

Slot heeft al meerdere gesprekken met Berghuis gevoerd, in een poging hem te bewegen tot een langer verblijf in De Kuip. De opvolger van Dick Advocaat heeft de aanvaller uitgelegd dat hij een cruciale rol in zijn elftal kan spelen. Slot ambieert aanvallend voetbal, waarbij hoger druk wordt gezet dan nu onder Advocaat. Ook technisch directeur Frank Arnesen en het bestuur van Feyenoord willen 'extra inspanningen verrichten' om de best betaalde speler van de club te behouden, zo schrijft de krant.

Voorlopig zal Berghuis nog geen beslissing nemen over zijn toekomst. De rechtsbuiten van Feyenoord kan zich komende zomer met Oranje op het Europees kampioenschap in de kijker spelen. Met het oog op de clausule in zijn contract, waardoor hij voor vier miljoen euro naar het buitenland kan, is Berghuis een interessante speler voor belangstellende clubs. De Telegraaf stipt aan dat het door zijn mislukte avontuur bij Watford wel de vraag is of clubs uit de grootste competities voor hem in de rij zullen staan.

Het zou voor Berghuis interessant kunnen zijn om bij Feyenoord te blijven, omdat hij daar een gegarandeerde basisplaats heeft. Daarmee behoudt de voormalig speler van FC Twente ook perspectief op het WK in Qatar, dat over anderhalf jaar al van start gaat. "Bij Feyenoord staat de aanvaller nagenoeg elke week in de schijnwerpers, zijn cijfers, zestien goals en twaalf assists, zijn in het shirt van de Rotterdammers geweldig", weet De Telegraaf.