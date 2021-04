Emre Belözoglu begint goed aan dienstverband als trainer van Fenerbahçe

Maandag, 5 april 2021 om 20:03 • Jeroen van Poppel

Fenerbahçe heeft maandag de eerste wedstrijd onder het bewind van Emre Belözoglu winnend afgesloten. Sari Kanaryalar speelden tegen Denizlispor een beroerde eerste helft, maar stelden na rust orde op zaken: 1-0. Het winnende doelpunt kwam van het hoofd van Mbwana Samatta. Fenerbahçe neemt de tweede plek over van Galatasaray. De achterstand op koploper Besiktas, dat bovendien een duel tegoed heeft, bedraagt twee punten.

De eerste helft kwam Fenerbahçe zwak voor de dag en kreeg Denizlispor de beste kansen. Hadi Sacko stormde vanaf rechts af op doelman Altay Bayindir en had te veel tijd nodig, waardoor de rechterspits op het laatste moment werd afgestopt. Daarna wilde de doorgebroken Angelo Sagal breedleggen op Hugo Rodallega, maar de pass was zwak en daardoor was het moment voorbij.

Zo mocht Fener van geluk spreken doelpuntloos de rust te hebben gehaald. In de tweede helft was de thuisploeg beduidend scherper en werd Denizlispor al snel achteruit gedrukt. Een schot van afstand van Ozan Tufan werd gekeerd door Cenk Gönen, maar in de 64ste minuut leverde de druk op het doel een treffer op. Samatta kopte de bal er via de binnenkant van de paal in uit een hoekschop van Caner Erkin: 1-0. Invaller Bright Osayi-Samuel miste in de slotfase een enorme kans, en daarna dacht Irfan Kahveci via het lichaam van Attila Szalai binnen te schieten. Het doelpunt werd echter afgekeurd vanwege buitenspel van Enner Valencia.