Koeman neemt vanavond risico met De Jong en Messi

Maandag, 5 april 2021 om 19:44 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 20:12

Ronald Koeman spaart maandagavond geen spelers van Barcelona in het thuisduel met Real Valladolid in LaLiga. De trainer van de Catalanen kiest voor de vierde wedstrijd op rij voor dezelfde elf. Dat betekent dat Frenkie de Jong en Lionel Messi moeten uitkijken: het tweetal staat op vier gele kaarten en bij een vijfde moet men zaterdag toekijken tegen Real Madrid. Barcelona is al liefst zestien speeldagen op rij ongeslagen en verzamelde 42 van de 48 mogelijke punten. Alleen Valencia (2-2), Eibar (1-1) en Cádiz (1-1) ontsnapten aan een nederlaag tegen de Catalanen, die bij winst op één punt van koploper Atlético Madrid kunnen komen.

Koeman handhaaft ook tegen Valladolid het goed werkende spelconcept van de voorbije weken met Sergiño Dest en Jordi Alba als wingbacks. In de driemansdefensie is plaats voor Óscar Mingueza, De Jong en Clément Lenglet. Marc-André ter Stegen verdedigt als vanouds het doel van Barcelona. Op het middenrif is plaats voor Sergio Busquets en Pedri en de aanvallende impulsen moeten van Antoine Griezmann, Messi en Ousmane Dembélé komen. Messi ontving op 27 februari tegen Sevilla zijn vierde gele kaart, maar forceerde geen vijfde tegen Osasuna, Huesca of Real Sociedad. De Jong heeft al zeven wedstrijden op rij geen gele kaart ontvangen en dat terwijl hij steeds vaker achterin wordt opgesteld.

Gerard Piqué en Sergi Roberto ontbreken uiteindelijk toch in de wedstrijdselectie. De twee verdedigers bevinden zich in de eindfase van hun respectievelijke blessureleed en leken hun rentree op de lijst van Koeman te kunnen maken, maar Koeman wil geen risico nemen met oog op de topper van komende zaterdag tegen Real Madrid. De al langer geblesseerden Neto, Philippe Coutinho en Ansu Fati zijn evenmin van de partij. Ilaix Moriba en Konrad de la Fuente, die zaterdag nog met Barcelona B meededen tegen Alcoyano (2-1), zitten wél bij de selectie, net als de keepers Iñaki Peña en Arnau Tenas.

Barcelona houdt goede herinneringen over aan de eerdere visites van Valladolid aan het Camp Nou: 36 zeges, 2 remises en 6 nederlagen in 44 ontmoetingen. Sinds de 1-1 op 11 november 2007, met Frank Rijkaard op de bank en een gelijkmaker van Ronaldinho, won Barcelona zevenmaal op rij in eigen huis.

Na de 2-1 nederlaag in en tegen Cádiz, vandaag exact vier maanden geleden, had Barcelona een achterstand van liefst elf punten op Atlético. De aanzienlijke achterstand is sindsdien flink geslonken, daar de lijstaanvoerder slechts vier van de laatste tien duels in LaLiga wist te winnen. Een overwinning op Valladolid betekent voor Barcelona ook dat de voorsprong van twee punten op Real Madrid hersteld wordt en dat is van cruciaal belang richting de kraker van zaterdagavond in het Estadio Alfredo Di Stéfano.

Opstelling Barcelona: Ter Stegen; Mingueza, De Jong, Lenglet; Dest, Busquets, Pedri, Jordi Alba; Messi, Griezmann, Dembélé.