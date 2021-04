Surrealistische omstandigheden leggen Roda JC - Almere City stil

Maandag, 5 april 2021 om 18:22 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 18:56

De wedstrijd tussen Roda JC Kerkrade en Almere City FC is maandagmiddag stil komen te liggen. Tot aan de 53ste minuut was het veld in het Parkstad Limburg Stadion nog volkomen groen en uitstekend bespeelbaar, maar dat veranderde razendsnel toen de sneeuw intrad. Scheidsrechter Ingmar Oostrom voelde zich genoodzaakt de wedstrijd in de 68ste minuut te staken. De stand bij staking was 0-0. De wedstrijd is inmiddels definitief gestaakt.

Kees Kwakman en Hans Kraay junior betwijfelden in de studio van ESPN al of de wedstrijd nog uitgespeeld wordt. "Als het nu nog vijf of tien minuten zou zijn, dan zou je kunnen zeggen: we spelen hem wel uit", zegt Kwakman. "Maar er is nu nog best wel wat te spelen. Ze beginnen met de lijnen schoon te maken, maar de vraag is hoe het dan op de rest van het veld blijft liggen."

Presentator Pascal Kamperman stipt aan dat er aan het begin van de tweede helft nog helemaal niets aan de hand was. "Dit geloof je toch niet", reageert Kwakman op de beelden van de aftrap in de tweede helft. "Dit lijkt wel zes maanden geleden", grapt Kraay junior.

Toen de bal nog rolde waren beide ploegen aan elkaar gewaagd, al had Almere City de beste kansen om op voorsprong te komen. Na ruim een half uur spelen legde John Yeboah na een lange sprint breed op Faris Hammouti, die op doelman Jan Hoekstra stuitte. In de rebound raakte Thomas Verheydt de bal slecht. In de tweede helft was er een vrije schietkans voor Faris Hammouti na een overstapje van Yeboah. De poging van Hammouti werd gekraakt door de defensie van Roda JC.