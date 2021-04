Perez grapt over PSV'er: 'Als het nou een fan was die een prijs had gewonnen'

Maandag, 5 april 2021 om 15:03 • Rian Rosendaal • Laatste update: 15:04

Kenneth Perez keek zondag met grote verbazing naar Philipp Max in de thuiswedstrijd van PSV tegen Heracles Almelo (3-0) De doorgaans behoorlijk betrouwbare linksback leed in het Philips Stadion opvallend vaak balverlies. Perez zag de Duitser in dienst van PSV maar liefst achttien keer de bal inleveren bij een speler van de opponent uit Almelo. In de studio van ESPN werd het optreden van Max dan ook uitgebreid onder de loep genomen.

"Ik weet niet wat er aan de hand was met hem", aldus de verbaasde Perez, die vervolgens verschillende beelden liett zien waarop goed duidelijk werd dat Max inderdaad wel erg vaak de bal verloor op zijn eigen helft. "Dit is een Duits international die net op stap is geweest met Duitsland. Zijn loop vandaag (zondag, red.) was zó zwaar, zoals hij overal achteraan liep. Het was echt grappig om te zien. Stel je voor dat het nou een supporter was die een prijs had gewonnen en daardoor mocht meedoen. Maar dit is gewoon een Duits international, die echt een complete off-day had."

"Het is normaal een goede speler die echt een complete off-day had", zo nam Perez de tegenvallende Max nog enigszins in bescherming. "Hij gaat naar huis, dat hoop ik tenminste, een beetje glimlachend zo van: 'What the fuck was ik aan het doen vandaag?'", aldus de analist. In de rust van het treffen tussen PSV en Heracles velde de analist overigens ook al een hard oordeel over de linksback. "Ik denk dat hij ziek is. Alles wat hij doet is gewoon vertraagd. Hoe hij sprint en hoe hij de bal raakt. Max levert een op de drie ballen gewoon in. Het ziet er allemaal best gek uit."

Perez was overigens wél onder de indruk van Olivier Boscagli, die Ibrahim Sangaré verving als controleur op het middenveld van PSV. De Fransman had een belangrijk aandeel in de doelpunten van Donyell Malen en Denzel Dumfries. "Dit is wat je bij PSV hebt gemist op het middenveld. Sangaré zou zulke ballen echt nooit geven. Dat is dus het verschil tussen een breker en iemand die een beetje kan voetballen", gaf Perez als compliment mee aan Boscagli.