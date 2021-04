Glynor Plet voorkomt dat basisdebutant Lesley Bakker de schlemiel wordt

Maandag, 5 april 2021 om 14:10 • Chris Meijer • Laatste update: 14:12

De ontmoeting tussen NEC Nijmegen en Telstar heeft maandagmiddag geen winnaar opgeleverd. Na negentig minuten voetballen stond er in De Goffert een 1-1 stand op het scorebord, door een eigen doelpunt van Lesley Bakker en een treffer van Glynor Plet. Bakker maakte op het middenveld zijn basisdebuut voor Telstar, nadat hij eerder al als invaller zijn eerste minuten voor de Witte Leeuwen had gemaakt.

De wedstrijd tussen NEC en Telstar stond mede in het teken van een inzamelingsactie voor het Amalia Kinderziekenhuis. Zo werd de wedstrijdbal met een traumahelikopter in De Goffert gebracht en worden de gedragen shirts van NEC de komende tijd geveild voor het goede doel. De eerste 36 minuten verliepen vervolgens zonder noemenswaardigheden, tot Telstar-doelman Jasper Schendelaar aan het schrikken werd gebracht door een indraaiende vrije trap van Joep van der Sluijs. Niet veel later moest Schendelaar de bal uit het net vissen.

Een indraaiende hoekschop leek via Elayis Tavsan en Lesley Bakker achter Schendelaar te vallen. Bakker, die zijn basisdebuut maakte, kreeg het (eigen) doelpunt uiteindelijk op zijn naam. NEC gaf na rust het initiatief uit handen en aanvankelijk voorkwam doelman Mattijs Branderhorst nog een doelpunt van Redouan El Yaakoubi, maar kort daarna was het alsnog raak. Glynor Plet kopte vanuit een hoekschop zijn zeventiende doelpunt van het seizoen tegen de touwen.

In het slot van het duel maakten de bezoekers de meeste aanspraak op de overwinning, bijvoorbeeld door een kans voor Vincent Regeling. In de gelijke stand kwam echter geen verandering meer, mede doordat Schendelaar een doelpunt van Jonathan Okita en Thomas Beekman voorkwam. NEC lijkt met een voorsprong van achttien punten op nummer negen Helmond Sport vrijwel zeker van deelname aan de play-offs, al kan de de toch al minimale kans op een direct promotieticket later vanmiddag nog kleiner worden. Telstar lijkt een play-offplek met een achterstand van elf punten op nummer acht Roda JC Kerkrade langzaam uit het hoofd te moeten zetten, tenzij er nog een periodetitel veroverd wordt.