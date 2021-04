Dumfries voorspelt stap richting Oranje: ‘Dat duurt dan niet lang meer’

Maandag, 5 april 2021 om 13:59 • Rian Rosendaal

Denzel Dumfries is zeer onder de indruk van de ontwikkeling die Cody Gakpo doormaakt bij PSV en Jong Oranje. De rechtsbenige vleugelverdediger van de Eindhovense club denkt zelfs dat het slechts een kwestie van tijd is voordat bondscoach Frank de Boer een uitnodiging stuurt richting de uitblinkende Gakpo. De vleugelaanvaller was nauwelijks af te stoppen in de laatste groepsduel van het jeugd-EK met Jong Hongarije (6-1 winst), waardoor een plaats in de kwartfinale werd afgedwongen.

Dumfries heeft enorm genoten van Gakpo tijdens de drie groepswedstrijden van Jong Oranje op het jeugd-EK in Hongarije en Slovenië. "Ik heb hem toen even gebeld, hij heeft het fantastisch gedaan", wordt de rechtsback na afloop van het duel tussen PSV en Heracles Almelo (3-0) geciteerd door onder meer Voetbal International. "Het is goed voor hem dat hij het heeft kunnen laten zien." Gakpo was met name tegen Jong Hongarije in bloedvorm. De PSV-aanvaller tekende voor twee doelpunten, verzorgde een assists en lokte tevens een strafschop uit.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De enthousiaste Dumfries hoopt dat Gakpo op korte termijn de stap kan maken richting het Nederlands elftal, dat vanaf nu de focus heeft op het EK van deze zomer. "Dat zou mooi zijn", vervolgt de PSV-verdediger. Dumfries is er in ieder geval van overtuigd dat zijn ploeggenoot nu al goed genoeg is voor Oranje. "Ja, tuurlijk. Het is een goede speler. Als hij zich zo blijft ontwikkelen, denk ik niet dat dat nog lang duurt." Oranje speelt in aanloop naar het EK waarschijnlijk nog enkele oefeninterlands. Daarna zal De Boer zijn definitieve selectie voor de eindronde wereldkundig maken.

Dumfries is voorlopig alleen bezig met PSV, dat dankzij de zege op Heracles de felbegeerde tweede plaats weer bezet. Transfergeruchten en het EK zijn wat hem betreft van later zorg. "Ja dat soort dingen proberen we wel weg te houden bij de groep", benadrukt de verdediger. "We zijn het aan onszelf en de club verplicht tweede te worden. Natuurlijk heeft iedereen zijn eigen doelstellingen, maar het gaat ons uitsluitend om PSV. Als groep kunnen we wat bereiken, hoe beter de groep hoe meer het individu tot bloei komt."