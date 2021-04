AS Roma krijgt nieuwe tegenvaller in aanloop naar tweeluik met Ajax

Maandag, 5 april 2021 om 13:21 • Chris Meijer

AS Roma moet het in het tweeluik tegen Ajax ook stellen zonder Stephan El Shaarawy, zo weet Sky Italia te melden. De 28-jarige vleugelaanvaller heeft in de wedstrijd tegen Sassuolo (2-2) een spierblessure opgelopen en is daardoor minimaal twee weken uit de roulatie. AS Roma-trainer Paulo Fonseca zal moeten puzzelen in het tweeluik van Ajax, want El Shaarawy is niet bepaald de enige afwezige.

Op dit moment zijn Marash Kumbulla, Chris Smalling, Juan Jesus, Henrikh Mkhitaryan en Nicolò Zaniolo uit de roulatie. De inzetbaarheid van Smalling en Mkhitaryan is nog onzeker, aangezien Fonseca zich de afgelopen dagen optimistisch uitliet over de inzetbaarheid van het duo. Jordan Veretout en Bryan Cristante kampte de afgelopen tijd eveneens met blessures, maar zij maakten tegen Sassuolo alweer minuten en lijken tijdig fit voor het tweeluik met Ajax.

Het is volgens Sky Italia echter zeker dat El Shaarawy de dubbele ontmoeting met Ajax aan zich voorbij moet laten gaan. De vleugelaanvaller heeft tegen Sassuolo een spierblessure opgelopen en is daardoor in ieder geval twee weken uit de roulatie, waardoor hij ook de competitiewedstrijden tegen Bologna en Torino mist. AS Roma hoopt El Shaarawy tijdig weer fit te hebben voor de thuiswedstrijd tegen Atalanta, die cruciaal lijkt te worden in de strijd om een Champions League-ticket.

El Shaarawy keerde in januari terug bij AS Roma na een dienstverband bij het Chinese Shanghai Shenhua en was voorlopig in elf wedstrijden (waarvan vijf als basisspeler) goed voor een doelpunt en twee assists. Fonseca kan in Amsterdam overigens ook niet beschikken over Rick Karsdorp, die geschorst is. De Nederlandse vleugelverdediger speelde tegen Sassuolo in het centrum van de vijfmansverdediging, door de afwezigheid van Roger Ibañez. De Braziliaanse verdediger was geschorst en is in de Johan Cruijff ArenA dus wel gewoon van de partij.