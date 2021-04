Woede na grove charge Veltman tegen Man United: ‘Hij brak bijna mijn enkel’

Maandag, 5 april 2021 om 13:40 • Rian Rosendaal • Laatste update: 13:16

Bruno Fernandes was zondag niet bepaald gelukkig met Joël Veltman. De spelmaker van Manchester United werd door de verdediger van Brighton & Hove Albion namelijk hard aangepakt tijdens het duel op Old Trafford (2-1), op het moment dat de Portugees de assist gaf op de gelijkmaker van Marcus Rashford. Fernandes gaf na na afloop toe dat hij het doelpunt van zijn Engelse collega niet eens heeft gezien. Scheidsrechter Mike Dean vond het evenwel niet nodig om Veltman met een gele of rode kaart te bestraffen.

"Ik heb het allemaal niet kunnen zien omdat iemand bijna mijn enkel brak", verwees de enigszins boze Fernandes in een interview met MUTV naar de harde charge van Veltman na ruim een uur spelen. "Maar desondanks ben ik gelukkig voor het elftal en voor Marcus in het bijzonder. Het was indrukwekkend wat hij deed. Iedereen weet dat hij zich heeft teruggeknokt van een blessure en hij is andermaal belangrijk voor ons geweest. Iedere speler heeft hier overigens een aandeel in. Door onze druk gingen zij in de fout, kwam de bal bij mij terecht en kon ik Marcus in staat stellen om te scoren", aldus de verheugde aanvallende middenvelder.

Fernandes zag Mason Greenwood de winnende treffer maken in de 83ste minuut en de matchwinner kan derhalve op complimenten rekenen van de Portugese middenvelder. "Iedereen weet dat Mason nog heel jong is (negentien, red.) en de meesten mensen leren hem steeds beter kennen als speler. Het zal daarom ook steeds moeilijker voor hem worden. Dat is normaal en hoort bij zijn ontwikkeling als voetballer. Mason zal daar alleen maar van leren en hoeveel doelpunten hij uiteindelijk maakt is eigenlijk niet belangrijk. Het allerbelangrijkste is dat hij het team helpt en zijn uiterste best doet voor ons", aldus de hoopvolle Fernandes.

Brighton-manager Graham Potter was na afloop niet erg gelukkig, en dat kwam niet alleen door het feit dat de 0-1 voorsprong, door een doelpunt van Danny Welbeck, alsnog werd weggeven in de tweede helft. De Engelse coach vond dat zijn ploeg een strafschop had moeten krijgen na een duw van Harry Maguire in de rug van Welbeck. "Het kwam voor mij als een verrassing dat de bal niet op de stip ging, want in mijn optiek was het echt een strafschop. Ik denk dat als Mike Dean een penalty had gegeven, de VAR die beslissing niet ongedaan had gemaakt. Maar helaas kunnen we het niet meer veranderen", zo besloot de realistische Potter zijn terugblik.