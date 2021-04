Tuchel stuurt Rüdiger van Chelsea-training na ruzie met Kepa

Maandag, 5 april 2021 om 11:42 • Yanick Vos

Chelsea-verdediger Antonio Rüdiger is zondag door trainer Thomas Tuchel van de training gestuurd. Volgens The Telegraph kreeg de Duitse mandekker het tijdens een partijspel aan de stok met keeper Kepa Arrizabalaga. Omdat Rüdiger zijn excuses inmiddels heeft aangeboden, lijkt hij niet te hoeven vrezen voor een verdere straf en kan hij woensdag gewoon in actie komen tegen FC Porto in de kwartfinales van de Champions League.

Zaterdag kwam er een einde aan serie van veertien wedstrijden op rij zonder nederlaag onder Tuchel. Een vroege rode kaart van Thiago Silva leidde de 2-5 nederlaag tegen West Bromwich Albion in. Zondag stonden the Blues weer op het trainingsveld. Tijdens een partijspel zou Rüdiger volgens de berichtgeving een late tackle op Kepa hebben ingezet. De keeper reageerde boos, waarna beide spelers elkaar duwden. Omdat Rüdiger niet rustig werd besloot Tuchel hem van de training te sturen. Kepa daarentegen maakte de training wel gewoon af.

Naar verluidt heeft Tuchel een streep onder het incident gezet. Rüdiger heef zijn excuses aangeboden voor zijn gedrag en daar lijkt de trainer genoegen mee te nemen. Volgens Engelse media is het incident tekenend voor de huidige sfeer in de Chelsea-selectie. De spanning lijkt te zijn opgelopen bij de huidige nummer vier van de Premier League, zo zou ook blijken uit een felle discussie tussen César Azpilicueta en Reece James in de kleedkamer na afloop van de nederlaag tegen West Brom.

Na de nederlaag liet Tuchel al blijken dat het tijd was om ‘eerlijk’ tegen elkaar te zijn in de kleedkamer. “Het gaat een zware middag en avond worden voor iedereen”, gaf hij te kennen. “Maar we moeten kalm blijven en rustig ademhalen. Dit is onze eerste nederlaag. We moeten hier samen mee dealen.” Het evalueren van de nederlaag met de spelersgroep stelde Tuchel nog even uit. “Het was te emotioneel. Er was te veel frustratie en dat is niet productief.”