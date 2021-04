Gosens onthult 'gênant' moment met Ronaldo: ‘Ik liep rood aan'

Maandag, 5 april 2021 om 10:46 • Laatste update: 11:10

Atalanta-linksback Robin Gosens bespreekt een pijnlijk moment uit zijn carrière in zijn biografie Träumen lohnt sich: Mein etwas anderer Weg zum Fußballprofi. De voormalig speler van onder meer FC Dordrecht en Heracles Almelo wilde na afloop van een wedstrijd tussen Atalanta en Juventus dolgraag het shirt van Cristiano Ronaldo bemachtigen, maar daar werkte de Portugees niet aan mee.

“Na de wedstrijd tegen Juventus heb ik geprobeerd mijn droom om een shirt van Ronaldo te bemachtigen te verwezenlijken”, aldus Gosens, die niet vertelt om welke ontmoeting tussen Atalanta en Juventus het ging. Mogelijk betrof het de bekerwedstrijd op 30 januari 2019, toen Atalanta op eigen veld met 3-0 won en Gosens als invaller binnen de lijnen kwam. “Na het laatste fluitsignaal ging ik direct naar hem toe. Ik ging niet eens naar het publiek om de overwinning te vieren.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Ronaldo had geen trek in het ruilen van zijn shirt. “Ik vroeg: ‘Cristiano, mag ik je shirt?’ Hij keek me niet eens aan en zei: ‘Nee!’” Het was een pijnlijk moment voor Gosens. “Ik liep rood aan en schaamde me”, aldus Gosens. “Ik liep weg en voelde me klein. Ken je dat moment waarop er iets gênants gebeurt en je rondkijkt om te zien of iemand het heeft opgemerkt? Dat is precies wat ik voelde en ik probeerde het te verbergen.”

Gosens heeft zich in de loop der jaren ontwikkeld tot een vaste waarde in het shrit van Atalanta. Waar Heracles hem in 2017 voor 200.000 euro verkocht aan de club uit de Serie A, wordt de marktwaarde van Gosens tegenwoordig door Transfermarkt geschat op 35 miljoen euro. De linkspoot mag zich inmiddels ook Duits international noemen. Hij kwam tot dusver tot vier interlands.