Afellay en Janssen eensgezind na transfergerucht: ‘Dat vermogen heeft hij niet’

Maandag, 5 april 2021 om 10:08 • Yanick Vos • Laatste update: 11:55

Theo Janssen betwijfelt of Teun Koopmeiners klaar is voor de stap naar de Europese top. De oud-middenvelder vindt de handelingssnelheid van de AZ-aanvoerder niet hoog genoeg en die mening wordt gedeeld door Ibrahim Afellay. Koopmeiners staat in de belangstelling van AS Roma en Janssen weet niet of de Oranje-international zich zou redden in Rome.

Vorige week schreef La Gazzetta dello Sport dat Roma serieuze interesse in Koopmeiners heeft en er reeds een gesprek is geweest tussen beide partijen. In de Italiaanse media werd gesproken over een transfersom van 20 tot 25 miljoen euro. “Strik eromheen”, reageerde Afellay zondagavond bij Studio Voetbal. Afgelopen weekend bevestigde de middenvelder de interesse, al wilde hij er tijdens het seizoen niet te diep op ingaan. “Ik weet dat jullie het graag willen horen en het is logisch dat zulke dingen aan de orde zijn als je zo'n goed seizoen draait als team, maar het is nu nog niet aan de orde”, zei hij tegen de NOS.

“Koopmeiners is best een aardige speler”, aldus Janssen. “Hij heeft een goede trap en kan goals maken. Maar ik twijfel bij hem nog steeds over zijn handelingssnelheid. Ik heb nog steeds het gevoel dat hij in situaties komt dat het te snel gaat.” Als voorbeeld haalt Janssen de rode kaart aan die Koopmeiners zaterdag pakte in de vijfde minuut van de wedstrijd tegen Willem II. “Als je kijkt naar die rode kaart die hij pakt, dat heeft ook met handelingssnelheid te maken. Het om zich heen kijken, een verkeerde aanname, dat kan niet als je naar de absolute top wil. Dan kun je dit soort fouten niet maken.”

Afelley is het met Janssen eens: “Wat Theo ook terecht aangeeft: als hij in dit soort situaties komt, en daarin kom je als je bij grotere ploegen gaat spelen, dan moet je jezelf daarin ook soms zien te redden. Dat je wegdraait, dat je zelf creatief bent. En dat vermogen heeft hij gewoon niet.” Pierre van Hooijdonk nam het vervolgens voor Koopmeiners op en haalde Kevin Strootman als voorbeeld aan. “Hij speelt al jaren in het buitenland bij goede clubs. Die heeft een beetje datzelfde.” Volgens Van Hooijdonk heeft ook Strootman geen hoge handelingssnelheid. “Maar hij heeft zich op Europees niveau gewoon prima staande gehouden. Waarom zou Koopmeiners dat niet kunnen?”

“Omdat ze net tekort komen voor de absolute top”, reageerde Janssen, doelend op Koopmeiners en Strootman. “Strootman had ook nog het gif. Hij schopte iemand dwars doormidden en daarna lachte hij nog. Koopmeiners heeft dat minder. Hij is een speler die meeloopt en ook wel de duels aangaat, maar niet zoals Strootman dat hij iemand dwars doormidden schopt als het een keer moet.” AS Roma zou overigens niet de enige club met interesse zijn. Volgens FCInterNews staat Koopmeiners ook in de belangstelling van Internazionale.