Kranten steunen Diakhaby massaal op voorpagina’s: ‘Je bent niet alleen’

Maandag, 5 april 2021 om 09:04 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 09:30

Juan Cala ontkent dat hij Mouctar Diakhaby zondag racistisch zou hebben bejegend. De wedstrijd tussen Cádiz en Valencia in LaLiga werd zondagavond na een halfuur stilgelegd, nadat de verdediger bij zijn ploeggenoten had aangegeven dat hij racistisch was bejegend. Cala zou negro de mierda hebben geroepen. De spelers van Valencia besloten hierop van het veld te stappen en zochten samen met de geëmotioneerde Diakhaby de kleedkamer op.

Na een onderbreking van twintig minuten werd het duel weer hervat, maar zonder Diakhaby. Cala speelde de eerste helft nog wel uit, maar werd vervolgens gewisseld. Álvaro Cervera, trainer van Cádiz, gaf na afloop aan dat Cala ontkent dat hij racistische uitingen had gedaan. “Ik vind dat racisme bestraft moet worden, maar ik geloof mijn speler als hij me dit zegt”, zei Cervera. “We hebben een heel eerlijk elftal en dit soort dingen doen wij niet.”

Cádiz - Valencia is stilgelegd ?? De spelers van Valencia zoeken de kleedkamer op nadat Mouctar Diakhaby racistisch lijkt te zijn bejegend.#ZiggoSport #LaLiga #CADVAL pic.twitter.com/mpHFVDRzyU — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) April 4, 2021



“We zijn trots op de steun die Diakhaby van zijn teamgenoten heeft gekregen en trots op de beslissing om samen het veld te verlaten", schreef Valencia in een verklaring. “We zijn wel teleurgesteld dat er geen officieel besluit over de situatie is genomen. Wij hebben de spelers niet gevraagd om terug het veld op te gaan. De scheidsrechter vertelde de spelers welke consequenties er zouden volgen als ze niet op het veld zouden terugkeren. De spelers besloten vanwege die dreigende woorden toch weer verder te spelen. Dat is ook wat Diakhaby aan zijn medespelers vroeg en die hebben zijn wens gerespecteerd.”

Valencia zegt verder erop te vertrouwen dat de zaak wordt onderzocht door de betrokken instanties en noemde het ‘een verdrietige dag voor de sport’. Captain José Luis Gayá vertelde na afloop dat Valencia riskeerde om minstens drie punten in mindering te krijgen. “En misschien nog wel meer, zo werd ons verteld. Als Diakhaby ons niet had gevraagd door te spelen, hadden we dat ook niet gedaan. Hij was er kapot van en kon zelf niet verder. Het is een heel lelijke belediging die ik niet wil herhalen.”

De wedstrijd tussen Cádiz en Valencia wordt weer hervat ?? Diakhaby is in de kleedkamers achtergebleven, terwijl de andere hoofdrolspeler, Juan Cala, wel weer binnen de lijnen terugkeert.#ZiggoSport #LaLiga #CADVAL pic.twitter.com/eTahfm5WCf — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) April 4, 2021

Cádiz blijft voorlopig achter Cala staan. “We zijn tegen alle vormen van racisme. Maar we geloven ook in de integriteit van de spelers, die fel tegen racisme zijn en zich altijd voorbeeldig hebben gedragen in wedstrijden”, zo benadrukt de Zuid-Spaanse club, die het duel uiteindelijk met 2-1 won.

De inktzwarte voorpagina van Marca maakt indruk: ‘Je bent niet alleen’, zo staat er maandag onder een foto van een teleurgestelde Diakhaby. Ook Super Deporte, een sportkrant uit Valencia, wijdt de cover van maandag aan het racisme tijdens het duel. 'Stop racisme', zo klinkt de duidelijke boodschap. Ook op de voorpagina’s van AS en Sport wordt stilgestaan bij het voorval, zij het in kleiner formaat.