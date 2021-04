Ajax hoeft geen zoektocht te starten: ‘Je kan ervan uitgaan dat hij blijft’

Maandag, 5 april 2021 om 08:22 • Daniel Cabot Kerkdijk

De verwachting is dat Erik ten Hag ook komend seizoen voor de selectie van Ajax staat. De oefenmeester is de architect van het succes van de Amsterdamse club, die landstitel nummer 35 niet meer lijkt te kunnen ontgaan en daarnaast over twee weken de bekerfinale tegen Vitesse speelt én in de kwartfinales van de Europa League staat. In de voorbije maanden werd Ten Hag aan clubs als Borussia Dortmund en Borussia Mönchengladbach gelinkt.

Ten Hag kreeg zondag na de 1-2 overwinning op sc Heerenveen de vraag of hij al bezig is met komend seizoen. “Het is wel ter sprake gekomen, zeker in de afgelopen twee weken”, doelde de trainer van Ajax in gesprek met de NOS op de voorbije interlandperiode. “Maar nu niet meer, ik heb de volle aandacht nodig op wat nu is. We spelen in drie competities, om de drie dagen een wedstrijd. Dan is er geen tijd om naar volgend seizoen te kijken.” Hij wilde niet stilstaan bij zijn eigen toekomst. “Nee, de toekomst van Ajax is belangrijker. Van nu, van dit team. Dat is belangrijker.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Volgens Freek Jansen Jansen kan ervan worden uitgegaan dat Ten Hag ook komend seizoen voor de selectie van Ajax staat. “Ja, daar kun je wel van uitgaan. Er zat de afgelopen maanden wel aan te komen dat hij misschien de stap zou maken. Borussia Mönchengladbach was concreet en heeft ook contact opgenomen met zijn management. Alleen: daar werd hij zelf ook niet direct heel enthousiast van, had ik de indruk”, vertelde de journalist van Voetbal International bij Studio Voetbal.

Jansen weet dat Ten Hag, die over een contract tot medio 2022 beschikt, al heel gericht bezig is met komend seizoen. “Hij heeft het fantastisch naar zijn zin bij Ajax. Eigenlijk steeds leuker. Als je het ook vergelijkt met vorig seizoen, dan merkt hij dat hij met deze selectie veel meer kan. Dat-ie daar veel meer zijn stempel op kan drukken.”

Bovendien werkt Ten Hag goed samen met directeur voetbalzaken Marc Overmars. “De wisselwerking met Overmars is perfect. Ze hebben er ook vertrouwen in dat ze deze selectie bij elkaar kunnen houden. Je hoort ook geluiden dat Ten Hag heel gericht bezig is met komend seizoen, samen met Overmars. En dan vooral om de kern bij elkaar te houden. Je hoort niets over spelers die gaan vertrekken.”

Jansen verwacht niet dat Ajax in de zomer afscheid moet gaan nemen van belangrijke spelers zoals dat de voorbije jaren wel het geval was met Matthijs de Ligt, Frenkie de Jong, Hakim Ziyech en Donny van de Beek. “Nicolás Tagliafico hangt in de lucht, misschien Ryan Gravenberch als hij een goed EK draait. Maar hij wil zelf ook het liefst nog een jaar blijven.” Jansen ontkende dat Barcelona navraag heeft gedaan naar Lisandro Martínez en gaf ook aan dat Ajax verwacht dat zowel André Onana als Maarten Stekekenburg zal bijtekenen.