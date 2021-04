‘Hij is de enige speler van AZ waar ze bij Ajax wel oren naar hebben’

Maandag, 5 april 2021 om 00:12 • Yanick Vos

AZ-linksback Owen Wijndal kan komende zomer wellicht een stap hogerop maken, zo is men zondagavond bij Studio Voetbal overtuigd. Ibrahim Afellay denkt dat clubs uit Europa in de rij zullen staan als de linkspoot een paar goede wedstrijden speelt op het EK. Voetbal International-journalist Freek Janssen laat weten dat de linkervleugelverdediger in beeld is bij Ajax, maar dat de Amsterdammers de boot vooralsnog afhouden vanwege het hoge prijskaartje.

Vorig jaar werden Myron Boadu en Calvin Stengs nadrukkelijk in verband gebracht met Ajax. Volgens Jansen zijn er inmiddels twijfels in Amsterdam of de twee AZ-aanvallers wel een ‘verrijking’ zijn voor het team van Erik ten Hag. “Wijndal is eigenlijk de enige speler bij AZ waar ze echt wel oren naar hebben, maar waarvan ze tegelijkertijd weten dat het prijskaartje zó hoog ligt... Vooral vanuit AZ naar Ajax. Maar dan heeft Ajax al zoiets van: daar gaan we niet aan beginnen.”

Volgens oud-spits Pierre van Hooijdonk is Ajax het niet gewend om grote transfersommen op tafel te leggen in onderhandelingen met Nederlandse clubs. Theo Janssen denkt dat Wijndal van toegevoegde waarde zou zijn voor Ajax. “Tagliafico zal toch een keertje gaan, dat moment is misschien nu wel gekomen. Wijndal is wel echt toekomst”, stelt hij. “Hij is een jongen die zich verder kan ontwikkelen als hij in de Champions League gaat spelen. Dan gaan ze hem over een of twee jaar verkopen voor nog meer geld.”

“Ajax zal daarin ook een switch moeten maken”, stelt Van Hooijdonk. “Dat als ze die speler willen hebben, ze ook bij een Nederlandse club de hoofdprijs moeten gaan betalen.” Afellay denkt dat Wijndal klaar is voor de volgende stap. Een transfer naar het buitenland is volgens hem niet uitgesloten. “Voorlopig is hij de eerste linksback in het Nederlands elftal. Als hij straks gaat spelen op het EK en hij speelt gewoon een paar goede wedstrijden, dan gaat zijn marktwaarde ook omhoog. Die clubs zien ook: hij speelt maar bij AZ. Dat is natuurlijk voor AZ ook kassa.”