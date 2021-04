Tottenham walgt van racistische reacties tegen Davinson Sánchez

Zondag, 4 april 2021 om 23:08 • Yanick Vos

Davinson Sánchez is het slachtoffer geworden van racisme op Instagram. De verdediger van Tottenham Hotspur heeft op social media een screenshot gedeeld van een racistische reactie onder een foto die hij plaatste. “Er verandert niets”, schrijft hij op Instagram Stories. Tottenham reageert op social media afkeurend en roept Instagram op om actie te ondernemen.

De Colombiaanse mandekker plaatste eerder deze week een foto van zijn partner en kind. “Quality time”, schreef de ex-Ajacied. Onder de foto is door meerdere accounts met emoji’s van apen gereageerd. Sánchez maakte een screenshot van een van deze reacties en deelde deze op zijn verhaal. “We walgen van de racistische berichten die Davinson Sánchez heeft ontvangen en roepen de online platforms op om actie te ondernemen”, schrijft Tottenham op Twitter. “Wij staan achter je Davinson, en ook achter alle anderen die hier het slachtoffer van zijn.”

We are disgusted by the racist messages received by Davinson Sanchez today and are calling on social media platforms to take action.



We stand with you, @daosanchez26, and all those continuing to suffer abuse online. pic.twitter.com/jb31Z9zNZL