Sevilla bewijst Koeman grote dienst met zege op Atlético Madrid

Zondag, 4 april 2021 om 22:57 • Yanick Vos • Laatste update: 23:12

Sevilla heeft zondagavond een knappe overwinning geboekt in LaLiga. In eigen huis kreeg de ploeg van trainer Julen Lopetegui bezoek van Atlético Madrid, dat met 1-0 verslagen werd. Het was de eerste overwinning voor Sevilla na achtmaal op rij puntenverlies te hebben geleden in onderlinge duels met de Madrilenen. Ondanks de nederlaag blijven los Colchoneros lijstaanvoerder in Spanje, maar de voorsprong op stadgenoot en naaste achtervolger Real Madrid slonk tot drie punten. Barcelona kan de koploper maandagavond tot een punt naderen indien er in het Camp Nou wordt gewonnen van Real Valladolid.

Trainer Diego Simeone kreeg een uur voor de wedstrijd een fikse tegenvaller te verwerken, toen vaste basiskracht Stefan Savic mededeelde maagproblemen te hebben. De centrale verdediger kon niet actie komen en diens honneurs werden waargenomen door Felipe. Bij Sevilla had Lopetegui enigszins onverwacht een basisplaats ingeruimd voor Luuk de Jong, die ten faveure van clubtopscorer Youssef En-Nesyri de spitspositie bekleedde. Karim Rekik bleef negentig minuten lang op de bank bij de Andalusiërs.

Sevilla schoot met veel aanvalslust uit de startblokken in het Estadio Ramón Sánchez Pizjuán. Al in de achtste speelminuut kreeg Lucas Ocampos de uitgelezen mogelijkheid om zijn ploeg vanaf elf meter op voorsprong te schieten, maar doelman Jan Oblak dook de penalty uit de rechterbenedenhoek. Een lichte overtreding van Saúl Ñíguez op Ivan Rakitic deed arbiter Jesús Gil Manzano beslissen de penalty toe te kennen. Kort na de misser was De Jong voor het eerst aan zet. Een voorzet vanaf de rechterkant werd bij de tweede paal door Ocampos teruggekopt op de Nederlander, wiens kopbal uiteindelijk voor de lijn al dan niet bewust werd weggehaald werd door Felipe.

?????????? ????? De Sloveen laat zich weer eens van zijn beste kant zien door een penalty van Lucas Ocampos te keren ??#ZiggoSport #LaLiga #SevillaAtletico pic.twitter.com/YFXNOP7J72 — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) April 4, 2021

Los Nervionenses bleven de aanval ook na de attractieve openingsfase zoeken en het duel speelde zich voornamelijk af rond het zestienmetergebied van de bezoekers. Sevilla slaagde er echter niet in het veldoverwicht te vertalen naar een voordelige stand op het scorebord. Na een half uur spelen ging de Zuid-Spaanse storm liggen en kreeg Atlético meer lucht. Dat had ook te maken met een noodgedwongen, aanvallende wissel van Simeone: linksback Renan Lodi raakte geblesseerd en werd vervangen door aanvaller Ángel Correa. Zodoende schakelden de Madrilenen van een 5-3-2-systeem naar een 4-4-2-formatie, waarin Thomas naar het middenveld schoof, Mario Hermoso linksachter ging spelen en Correa naast de tot dan toe onzichtbare Luis Suárez de tweede spitspositie invulde.

Kort na de pauze werden de bezoekers voor het eerst serieus gevaarlijk. Correa had vanaf de linkerkant een scherpe voorzet in huis op Suárez, die een teenlengte tekort kwam om de bal binnen te glijden. Het hing al enige tijd in de lucht, maar na een ruim uur spelen moest De Jong het veld ruimen voor En-Nesyri. Niet veel later vond Sevilla de openingstreffer. Na fraai combinatiespel kwam Jesús Navas in de gelegenheid om een voorzet op maat af te leveren bij Marcos Acuña, die zag dat Oblak op het verkeerde been stond en diagonaal binnenknikte: 1-0. Twee minuten later kreeg Hermoso na een teruglegbal van Saúl aan de overzijde een uitgelezen mogelijkheid de stand te nivelleren, maar de verdediger schoot op ongecontroleerde wijze huizenhoog over. Ook Correa kwam dankzij Suárez nog in scoringspositie; door het gebrek aan scherpte bij de invaller kon een nederlaag echter niet meer worden afgewend. Behalve de nederlaag krijgen de Madrilenen nog een tegenvaller te verwerken: Marcos Llorente en Suárez pakten geel en zijn daardoor volgende week geschorst voor het uitduel met Real Betis.