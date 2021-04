United herstelt zich tegen Brighton na rust van belabberde eerste helft

Zondag, 4 april 2021 om 22:25 • Yanick Vos • Laatste update: 22:30

Manchester United heeft zondagavond een benauwde overwinning geboekt op Brighton & Hove Albion. De ploeg van manager Ole Gunnar Solskjaer maakte in de eerste helft een matige indruk en ging rusten met een 0-1 achterstand, maar herstelde zich in de tweede helft. Door doelpunten van Marcus Rashford en Mason Greenwood won United met 2-1 en profiteert het optimaal van de nederlaag van nummer drie Leicester City tegen Manchester City.

Manchester United had zondagavond in de eerste helft niets in te brengen tegen de nummer zestien van de Premier League. Brighton trok het initiatief naar zich toe en kreeg de beste kansen. Na een klein kwartier spelen was het raak voor de bezoekers. Na slordig balverlies op het middenveld van Paul Pogba zocht Brighton de aanval vanaf de rechterflank. Een afgemeten voorzet van Neal Maupay werd tegen de touwen gekopt door Danny Welback, oud-speler van the Red Devils. Brighton, waar Joël Veltman links in de achterhoede speelde, bleef ook na het openingsdoelpunt de bovenliggende partij en hield dat de hele eerste helft vol.

Minuten na het openingsdoelpunt ontsnapte het team van Solskjaer aan een grotere achterstand. Een kopbal van centrumverdediger Lewis Dunk belandde op de lat. Het doel van Dean Henderson werd in het eerste bedrijf meerdere keren onder vuur genomen, maar een grotere achterstand bleef de thuisploeg bespaard. Aan de andere kant van het veld wist Manchester United niet voor gevaar te stichten. De matige eerste helft gaf Solskjaer stof tot nadenken in de rust. Voor wijzigingen vond hij het nog te vroeg; dezelfde elf mochten in de tweede helft laten zien dat het beter kon. United drong in het tweede bedrijf wat meer aan. Na 52 minuten spelen leverde de thuisploeg het eerste wapenfeit. Marcus Rashford draaide weg bij Adam Lallana en probeerde het met een afstandschot. De inzet van de Engels international belandde in de handen van Birghton-keeper Robert Sanchez.

De bezoekers bleven zonder grote problemen overeind, maar moesten na ruim een uur spelen toch de 1-1 incasseren. Veltman ging in de fout in de opbouw en leverde in bij Bruno Fernandes, die op zijn beurt Rashford een kans bood. De aanvaller schoot raak in de verre hoek. Bij de eerste goede mogelijkheid van de wedstrijd was het direct raak voor het team van Solskjaer. Na de gelijkmaker ging United op jacht naar meer, maar ontsnapte het aan een nieuwe achterstand. Welbeck kon een grote kans niet tot doelpunt promoveren doordat hij gehinderd werd door United-verdediger Harry Maguire. Brighton hoopte op een strafschop, maar de VAR oordeelde anders.

Met nog tien minuten op de klok bracht Solskjaer Van de Beek binnen de lijnen als vervanger van Edinson Cavani. De Oranje-international stond amper een minuut in het veld toen Mason Greenwood voor de 2-1 tekende. Na een hoge voorzet van Bruno Fernandes probeerde Pogba het met een volley. De inzet van de Fransman ging niet richting het doel, maar richting Van de Beek. Voordat de ex-Ajacied de bal op doel kon afvuren, dook Greenwood voor zijn neus op en maakte hij met het hoofd de winnende. In de absolute slotfase probeerde Brigthon nog een gelijkspel uit het vuur te slepen, maar zover kwam het niet.